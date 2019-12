Calcio. Gli auguri di buone feste da parte di Giulio Ivaldi, presidente del Comitato Regionale Ligure

Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le persone che ne fanno parte, quella è la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la famiglia? La domanda è banale, molto meno la risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di parentela, è altrettanto vero che anche questa particolare comunità poggia le sue fondamenta sul senso di appartenenza, la responsabilità e la solidarietà. Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei festeggiamenti in ogni regione d’Italia per il sessantesimo anniversario della nostra fondazione. L’aiuto reciproco, il lavoro al fianco delle istituzioni e la voglia di dare qualcosa al territorio. Ovunque siamo andati ho visto tutto questo: nei gesti dei dirigenti, nell’impegno sul campo degli allenatori e di migliaia di ragazzi e ragazze che amano questo sport. Siamo una famiglia perché ciò appartiene al nostro quotidiano e lo facciamo con tutte le difficoltà di ogni giorno sulla sola base del volontariato. Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale Dilettanti. Dal punto di vista sportivo sono tanti, infatti, i motivi per essere orgogliosi: dalla conferma della qualità tecnica dei nostri campionati, alla consacrazione definitiva di una disciplina come il beach soccer - con il secondo posto della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei - per arrivare al lancio del primo torneo sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati ottenuti dalle nostre rappresentative giovanili e i numeri in continua crescita del calcio a 5 e di quello femminile. Concludo il mio affettuoso pensiero augurandovi un felice Natale in compagnia dei vostri cari e un nuovo anno all’insegna di nuovi traguardi da raggiungere insieme.