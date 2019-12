Numeri sbalorditivi: il cimento loanese sfiora i 250 partecipanti (FOTOgallery)

Pubblico straripante sulla spiaggia di Loano per applaudire i numerosi (247) partecipanti al Cimento che si è tenuto ieri a Loano. Prima del tuffo, tanta musica per far ballare gli appassionati del tuffo pronti in costume da bagno, ballo utile al preriscaldamento, considerando la temperatura esterna di 13 gradi e quella dell'acqua di 14.

La giornata però è stata assolatissima e l'evento si è svolto con la massima allegria. Posa per la foto e via, in acqua. I partecipanti questa volta non si sono dimostrati tanto temerari come le altre volte. Non sono corsi a tuffarsi con decisione, sono entrati in acqua con dolcezza e progressività, però sono entrati.

Molta gioventù, molte belle ragazze e simpatici i travestimenti. Il più anziano l'83enne Arturo Arnone e il più giovane, di appena 2 anni, Cristiano Gallo. Il gruppo più numeroso, quello di Loano2 Village (40 persone).

Appuntamento domani a Spotorno, il 30 ad Albenga e il 31 a Pietra Ligure.