Calcio: gli auguri della Cantera Torre de Leon, con uno sguardo rivolto agli impegni del 2020

“Quella 2019 è stata senza dubbio per la Cantera TDL, un’altra ennesima annata doc ricca di grandi soddisfazioni e di brillanti risultati, tecnici e non solo, culminata con l’aver centrato ben 3 podi su altrettante partecipazioni (2 primi ed 1 secondo posto) che ci hanno permesso di onorare la ‘Estrella Dorada’, il prestigioso riconoscimento conferitoci il 23 settembre 2015 a Barcellona dalla Federazione Catalana per aver vinto 10 tornei consecutivi su altrettante rassegne sportive di livello europeo disputate in terra di Catalunya, alla corte di Messi & compagni. Per la nostra super premiata associazione sportivo/ricreativa che come obiettivo primario, donandole lustro e visibilità, ha quello dell’export dell’immagine del talento calcistico giovanile della nostra provincia in tutto il mondo, non c’è però mai tregua ed eccoci qui a ripresentarvi più avvincenti che mai le nostre proposte in anteprima approfittando del fermo dei campionati per la sosta natalizia in un mix di gettonate conferme e di ghiotte novità. D’altronde i consensi che abbiamo ricevuto in ogni dove, dimostrano la validità delle scelte nel preparare a dovere le manifestazioni che offriamo e cosa forse più importante di tutto, la bontà delle equipe, che di volta in volta riusciamo meritoriamente a comporre utilizzando criteri di rispetto della professionalità e di pluri-rappresentanza: un approccio che nel metodo e nel merito riesce a far sì che i giovani si innamorino di noi e del calcio ‘carioca’ che garantiamo e che non ci abbandonino più. Tutti questi esiti virtuosi di cui ho cercato sinteticamente di fornire un riepilogo ci hanno obbligatoriamente portato a regalare la possibilità di aderire a programmi ambiziosi anche nel 2020 di cui mi appresto ad illustrare la calendarizzazione relativa alle due selezioni (leve dal 2000 al 2004) con cui ci presenteremo ai nastri di partenza:



Copa Catalunya: da domenica 21 giugno a sabato 27 giugno (U 17)

Spain Trophy: da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio (U 19)



Ringraziando ancora l’Asd La Fortezza Savona (affiliata Libertas) per averci accolto degnamente al suo interno, non ci resta che augurare a tutti coloro che hanno incoraggiato e che incoraggeranno il nostro ‘progetto’ (società, genitori, accompagnatori, simpatizzanti) di trascorrere delle serene festività ed inviare uno speciale e cordialissimo buon 2020 ai ‘campeones’ che ci hanno permesso e che confidiamo ci permetteranno di accomodarci ancora sul trono più prestigioso di Spagna: siate felici ragazzi e mi raccomando, continuate ad impegnarvi a fondo sui banchi di scuola, sui terreni di gioco e nella vita familiare e sociale, perché solo così potrete crescere bene e non ultimo avere le carte in regola per entrare a far parte delle nostre prestigiose compagini".

Perchè lasciarsi stupire dalla Cantera Torre de Leon : perchè il cuore te ne fa innamorare del progetto, perchè ti regala la voglia di sognare, perchè è idea forte, passione condivisa, emozione che diventa realtà.

El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad!

Feliz año nuevo!