Albenga, un centinaio di coraggiosi per il tradizionale cimento invernale (FOTO e VIDEO)

Si è svolto oggi, nelle acque antistanti la Lega Navale, il cimento invernale albenganese. Certo, forse da un punto di vista climatico questa giornata uggiosa e il cielo lievemente velato non sono stati proprio "premianti" come le ultime splendide mattinate di sole che hanno "baciato" i recenti cimenti a Borghetto Santo Spirito, Loano e Spotorno. Ma di certo questo non ha fermato gli appassionati del mare in ogni stagione che, come ogni anno, sono accorsi numerosi.

Ricordiamo che il cimento invernale non è una "bravata" che si improvvisa: è uno sport a tutti gli effetti, che richiede un ferreo e graduale allenamento, che vede i cimentisti costantemente seguiti sul piano medico e che, in cambio, garantisce uno straordinario benessere psicofisico, una tonicità corporea invidiabile e un solido rinforzo alle difese immunitarie.

Sono stati poco meno di 100 i cimentisti che hanno partecipato a questa 12esima edizione ingauna. Circa 8-9 gradi la temperatura esterna, poco più di 10 quella dell'acqua. L'evento è stato presentato, come da tradizione, dal giornalista sportivo Stefano Mentil.

Premiazioni cimento 2019 : donna più anziana Elena Gerhardt 22/6/1928; uomo più anziano Salvatore Lombardo 1/2/1932; gruppo più numeroso Nuotatori Tempo Avverso; gruppo più caratteristico Fieui di caruggi ; bambina più giovane Beatrice Carcheri 8/2/2012; bambino più giovane Roberto Ricci 10/8/2009; personaggio più estroverso Carlo Capellini .

La festa si è conclusa con le bevande calde offerte dal gruppo Alpini.