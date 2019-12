Calcio. Savona, il pagellone di fine anno: impossibile dare un voto intermedio, giudizio sospeso e rimandato a giugno

SAVONA: giudizio rimandato a fine stagione

Riuscire a dare un singolo voto che riassuma con equilibrio i primi cinque mesi di vita della nuova società biancoblù è praticamente impossibile. Tanti, troppi elementi contrastanti in un quadro generale che deve ancora trovare il giusto assestamento.

Dal mega ritiro precampionato in quel di Champoluc ai grandi obiettivi sbandierati in estate dall'ex numero uno Roberto Patrassi, passando per la clamorosa protesta dei giocatori a fine ottobre a causa del ritardo nei rimborsi, fino ad arrivare alla nomina del nuovo presidente Sergio Sgubin, figura prevalentemente tecnica coinvolta nel progetto Savona con l'obiettivo primario di rafforzare e consolidare la struttura societaria e finanziaria del club.

Un percorso tortuoso dove non sono mancati momenti di tensione e ansia, anche se l'approvazione del bilancio, avvenuta proprio nella giornata di ieri, e la presentazione in Comune di tutti i documenti necessari per poter proseguire il campionato al "Bacigalupo", hanno di fatto aperto uno squarcio di sereno sul futuro del Vecchio Delfino. Gli impegni da onorare restano ancora parecchi, ma con il rinnovato piano aziendale citato proprio nell'ultimo comunicato stampa, la situazione dovrebbe andare verso un lento e progressivo miglioramento.

Capitolo squadra. Ventidue punti in classifica dopo il girone d'andata, considerando sia le ambizioni di inizio stagione, sia le difficoltà attraversate tra ottobre e novembre, sono un bottino piuttosto magro, ma le ultime prestazioni lasciano ben sperare in vista della seconda metà di campionato, con una classifica ancora cortissima dalla vetta alla zona playout. Nota di merito per gli "under" portati a Savona dal ds Cristian Papa: Giovannini, Albani, Lazzaretti, Vettorel e D'Ambrosio rappresentano, insieme a tutti gli altri '99, '00 e '01, una base di assoluto valore tecnico e umano, con mister De Paola coraggioso (e in parte obbligato) a lanciarli nella mischia nella fase più delicata del girone d'andata. Meno soddisfazioni sono arrivate invece dal parco dei "senatori", dove si è comunque registrata la crescita esponenziale di Ghinassi, Siani e Disabato, in attesa di valutare i vari Rovido, Padovan, Venneri e l'ultimo innesto Riccardo Stronati, esterno offensivo proveniente dall'Inveruno.

Resta poi ancora aperta qualche porta legata al mercato in entrata: la rosa, dopo le tante partenze registrate a dicembre, necessita forse di un paio di elementi che vadano a rimpolpare il gruppo a disposizione dello staff biancoblù (magari la famosa prima punta che mister e tifosi sognano di trovare, a questo punto, nella calza della Befana!).