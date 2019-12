Calcio. Vado, il pagellone di fine anno: non sufficiente la prima metà di stagione, ma nulla è ancora perduto

VADO: 5+

Ultimo posto in classifica, con soli quattordici punti all'attivo, che non permette ai rossoblù di raggiungere la sufficienza.

Dopo una fisiologica e inevitabile fase di assestamento in seguito alla promozione dall'Eccellenza, la formazione di Tarabotto non è riuscita a cambiare passo, raccogliendo solamente tre vittorie in diciassette partite (di prestigio quella ottenuta nel derby con il Savona) e "ciccando" alcune sfide chiave contro squadre alla portata di Alessi e compagni.

Prestazioni, qualità di gioco e un mercato invernale di un certo spessore rappresentano però delle ottime basi di partenza sulle quali costruire il girone di ritorno, che ricalchi magari (anche in proporzioni ridotte) quello trionfale della passata stagione che regalò al Vado la promozione in Serie D.