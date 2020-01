I gigantisti azzurri hanno scelto la Riserva Bianca di Limone Piemonte per gli allenamenti

Quello che ha dato il via al nuovo decennio è un capodanno davvero memorabile per Limone Piemonte: fuochi d'artificio in cielo, migliaia di persone a festeggiare in piazza e le piste della Riserva Bianca che da oggi, 2 gennaio, ospiteranno i gigantisti azzurri.

Per tre giorni infatti gli atleti della Nazionale allenati da Roberto Lorenzo e Roberto Saracco si alleneranno a Limone Piemonte in vista di Adelboden e dell'11 gennaio. Gli oltre 80 km di piste della Riserva Bianca sono infatti l'area sciistica prescelta dagli azzurri, che si alleneranno nella zona del Sole. Ad effettuare il training 100% made in Limone saranno: Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Andrea Ballerin e Giulio Bosca.

Giornate ottimali per scegliere la Riserva Bianca come destinazione delle feste, dei prossimi week-end di neve e delle settimane di vacanza.

Per maggiori informazioni sulla situazione delle piste, il meteo, le tariffe e il “live” sulla neve regalato dalle webcam è possibile visitare il sito https://riservabianca.it/