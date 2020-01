Il ricordo di Lelio Speranza non pul che rimanere indelebile nelle menti di tutti gli sportivi savonesi. Dopodomani, sabato 4 gennaio, ricorrerà l'anniversario della morte dello storico presidente del Coni Provinciale di Savona, avvenuta il 4 gennaio 2017. Una Messa in suffragio sarà celebrata alle 18 nella Chiesa dell'Oratorio di Nostra Signora del castello, in via Manzoni.