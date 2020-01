Calcio, Eccellenza: varati gli accoppiamenti per i playoff nazionali, la Liguria partirà con il Piemonte B

Forse mai come quest'anno sarà fondamentale, per una delle tre contendenti al titolo, mantenere aperta la porta dell'accesso alla Serie D tramite la vittoria dei playoff.

Un percorso non semplice, data la qualità delle avversarie partecipanti ai gironi di Piemonte e Lombardia, ma che rappresenterà un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi chiuderà il campionato al secondo posto.

La portacolori ligure affronterà i parigrado del girone B di Eccellenza piemontese nel primo turno, chi la spunterà contenderà la promozione alla vincente del derby tra i gironi A e B della Lombardia.

28 saranno le squadre che si affronteranno globalmente con ben sette posti a disposizioni per salire nel massimo campionato dilettantistico.

Ecco le date e gli accoppiamenti

Primo turno (andata 17/05/2020- ritorno 24/05/2020)

A) Piemonte Valle d'Aosta A-Veneto A

B) Lombardia A-Lombardia B

C) Veneto B–Friuli Venezia Giulia

D) Lombardia C-CPA Trento/CPA Bolzano

E) Liguria–Piemonte Valle D’Aosta B

F) Lazio A-Marche

G) Toscana A-Emilia Romagna B

H) Sardegna-Abruzzo

I) Toscana B–Emilia Romagna A

L) Umbria-Lazio B

M) Campania A-Sicilia B

N) Molise-Campania B

O) Calabria-SiciliaA

P) Basilicata-Puglia

A, B e C sono i gironi di Eccellenza delle Regioni che ne contemplano due o tre

Secondo turno (andata 31/05/2020 - ritorno 07/06/2020)

Vincente E-Vincente B

Vincente C-Vincente A

Vincente D-Vincente F

Vincente G-Vincente L

Vincente I-Vincente H

Vincente N-Vincente P

Vincente M-Vincente O