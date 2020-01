Calcio giovanile. Taglio del nastro per la 24° edizione del Trofeo Massimo Tino

Scatterà alle 13:00, organizzato dal Quiliano&Valleggia e dalla Polisportiva Quiliano, il 24° Trofeo Massimo Tino. Dal 2 al 6 gennaio 2020 nella cornice del Palasport scenderanno in campo i ragazzi delle categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi delle società Quiliano&Valleggia, Academy Albissola F.C., ASD Cairese 1919, USD Legino 1910, ASD Millesimo Calcio, Savona Fbc, ASD Speranza 1912 F.C., Vado F.C. 1913, Asd Varazze Don Bosco 1912 e Fbc Veloce Savona.

Tutti in campo quindi per il classico torneo di calcio a 5 per ricordare l' indimenticato Massimo, aspettando come sempre l'arrivo della Befana.