Calcio, Legino. Arriva lo scossone di inizio anno: esonerato Girgenti, torna Fabio Tobia

Qualche rumor si era già percepito negli scorsi giiorni, ma nel pomeriggio odierno il presidente Carella ha ufficializzato il cambio della guida tecnica del Legino.

Davide Girgenti non è più infatti l'allenatore del Legino, al suo posto è fatta per i ritorno di Fabio Tobia.

"Sono molto rammaricato per la situazione che si è venuta a creare - ha esordito Carella - e la pausa natalizia ha rappresentato l'occasione affinchè questo cambio in corsa non destabilizzasse eccessivamente la squadra.

Sul lavoro di Girgenti non si può dire nulla: è un ragazzo meticoloso, educato, serio e scrupoloso, ma si era creato un trend, tra infortuni e squalifiche, da cui sembrava difficile poter uscire. Non sono un mangiallenatori, pur essendo un presidente vulcanico, ma in situazioni simili non potendo cambiare la squadra si cerca la scossa con il cambio in panchina; il nostro obiettivo del resto rea migliorare il sesto posto dell'anno scorso e invece ci ritroviamo a lottare in zona playout.

Il nuovo allenatore del Legino, lo confermo, sarà Fabio Tobia. Sappiamo il suo legame con la società e si è reso disponibile ad affrontare questo difficile compito".