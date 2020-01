Calciomercato. Castellana saluta Savona e passa al Piacenza

Il giocatore era dato in uscita ormai da settimane, ma il direttore sportivo del Piacenza, Luca Matteassi, ha di fatto posto la parola fine all'esperienza di Alessandro Castellana al Savona.

Il giocatore è infatti ormai prossimo al trasferimento in Emilia.

Queste le dichiarazioni ufficiali rilasciate ai canali social biancorossi:

"E' già arrivato Alessandro Castellana perché El Kaouakibi tornerà al Bologna. Domani arriverà Polidori, avevamo bisogno di un'attaccante importante, lui conosce bene la categoria e siamo molto contenti che entri a far parte della squadra. Forte ha trovato poco spazio e in questi giorni troverà una nuova destinazione, così come Giandonato, stiamo cercando la migliore meta anche per lui. La nostra priorità ora è ingaggiare un altro under per completare la rosa"