Alassio, il 6 gennaio la 5^ edizione di “Footgolf in spiaggia”

E' tutto pronto per la 5^ edizione di Footgolf in spiaggia ad Alassio il 6 gennaio 2020.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC e vedrà la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e indirizzando, con un calcio, verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”. Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane o dalle loro scope.

Presenti in gara gli ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Stefano Tacconi, Ivano Bordon, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Paolo Monelli, Moreno Mannini, Claudio Onofri, Luigi Gualco, le glorie del Torino Calcio Nello Santin, Natalino Fossati, Enrico Albrigi, Giuseppe Pallavicini, gli ex arbitri Graziano Cesari (ora noto commentatore televisivo) e Angelo Bonfrisco, il Presidente della Nazionale Calcio Italiana Magistrati Piero Calabrò, l’allenatore della Nazionale Calcio Tv Vittorio Fagioli, gli outsider, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, l’ex campionessa di Vela nonché consigliera allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il mago e conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), il cantante Sandro Giacobbe (nonché facente parte del direttivo della Nazionale Italiana Cantanti), il rapper Moreno vincitore della precedente edizione, il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, il mitico Baffo da Crema, Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presenta Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo Dj, Luisito Dj e Mimmo Dj.

Calcio d’inizio il 6 gennaio 2020 alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso.

L’evento FootGolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale tv, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 80 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky. Inoltre, il format Tgevents Television andrà in onda anche sulla rete nazionale di Canale Italia 84 con replica sul canale 156.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio Assessorato allo Sport, le Associazioni di categoria (Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Alassio un mare di Shopping, Associazione Nazionale Alpini sezione di Savona Gruppo di Alassio) e la Parrocchia Sant’Ambrogio.

Si ringraziano, per il loro contributo organizzativo e per la Fondazione A.I.R.C., Galup 1922, Bottero Ski Limone Piemonte, Salumificio Magrotti Montesegale (PV), Golf Club Garlenda, Grotte di Toirano, Vivai Montina Cisano sul Neva, Sogegross, Pastificio Novella a Sori dal 1903, Giorgi dal 1870 Giorgi Wines, lo Chef Silvia Vigo, Luca Griotto, Nando Rizzo, Gabry Sax, Claudio Barbero, Gianni Botto, Isabella Bioletti Presidente del Torino Club Alassio, e le attività alassine di Clapsy, Clapsy Jeans, Frontemare, Frà Diavolo, Barcalà al Mare, Il Veliero Amabile, Rudy Cafè, La Madeleine Cafè, Pizzeria Italia, Osteria Mezzaluna, Il Fornaio di Alassio, Bagni Molo, Fioroni Nino, Olio Gandolfo, Diana Grand Hotel, Hotel Mediterranèe, Hotel Aida, Hotel Lamberti, Hotel Rosa, Hotel Flora, Hotel Toscana, Hotel Corso, Hotel Dei Fiori, Hotel Curtis, Hotel Bel Sit, Hotel Europa & Concordia, Hotel La Milanesina, Hotel Enrico, Hotel Bristol, Hotel Regina, Residenza al mare e la Nuova Casa d’Artista B&B fronte mare Alassio.