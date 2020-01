Calcio, Legino. Davide Girgenti sprona i verdeblu dopo l'esonero: "Ragazzi, non si molla!"

Non c'è acredine nelle parole di Davide Girgenti dopo l'ufficializzazione dell'esonero dalla panchina del Legino.

Il tecnico savonese sprona anzi la squadra a risalire la china, una volta svuotata l'infermeria:

"Dispiace non poter continuare un percorso iniziato un anno e mezzo fa. Sono convinto però che questa squadra una volta che recupererà i giocatori che hanno subito gli infortuni più disparati, e finora sono stati indisponibili xper lungo tempo , vedi Rinaldi, Salis, Core, La Piana, Romeo, abbia le carte in regolare e le qualità per risalire velocemente la classifica.

Ringrazio la società per l'opportunità che mi è stata data e questa esperienza mi servirà per la mia crescita personale e professionale. Ho avuto il piacere di valorizzare giovani come Colombo, leva 2001, che ora gioca da protagonista in eccellenza e il sedicenne Tobia che ora è seguito da club professionisti: per me è stata una grossa soddisfazione.

Ringrazio anche i miei ex compagni e ora miei giocatori che mi hanno sempre portato un enorme rispetto, seguito negli allenamenti e lottato fino all'ultima goccia di sudore anche quando, quest'anno ci siamo trovati ad affrontare più gare con 8-9 assenze importanti.

Forza ragazzi non si molla!"