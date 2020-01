Calcio, Pietra Ligure. E' separazione tra il club e il dg Massimo Spotorno: "Il ricordo più bello? La festa per Marco Centino"

L'inizio del nuovo anno ha portato per il Pietra Ligure una novità rilevante all'interno del'organigramma biancazzurro: Massimo Spotorno ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale.

Una scelta non facile, ma maturata in serenità dall'imprenditore.

Direttore, conferma le indiscrescrezioni delle ultime ore.

"Si, è vero. L'esperienza con il Pietra Ligure è giunta a conclusione, ma non posso che conservare un ottimo ricordo di questa fantastica avventura. Dalla mia bocca su "casa Pietra" non usciranno mai parole negative, su questo non vi sono dubbi, seppur io abbia il mio pensiero e la società il proprio. Parafrasando i tempi delle scuole elementari posso giustificare la mia assenza con un'indisposizione, complice anche la creazione di un nuovo ramo all'interno dell'azienda di famiglia. La mia passione per un certo ambito va di pari passo al tempo che posso dedicarle e il lavoro ha assorbito ha assorbito gran parte dei miei spazi nell'ultimo periodo".

Resta comunque una cavalcata fantastica, con le pagine di storie più belle scritte insieme al club biancazzurro.

"Sono tanti i momenti felici che porterà con me. Sotto l'aspetto puramente sportivo siamo riusciti a raggiungere traguardi di primissimo rilievo, ma il più bello resta senz'ombra di dubbio la festa dedicata a Marco Centino: quella serata rimarrà a dir poco indelebile".

E' un distacco definitivo quello tra Massimo Spotorno e il calcio?

"Assolutamente no. Almeno per il momento andrò a vedere un po' di partite per mantenermi aggiornato, poi vedremo quello che sarà il futuro. Citando un vostro articolo - sorride infine Spotono - non sarò più l'uomo dei corridoi.."