Calcio, Prima Categoria. Respinto il ricorso del Q&V, omologata la vittoria dello Speranza

La nota del giudice sportivo:

gara del 18/12/2019

QUILIANO&VALLEGGIA - SPERANZA 1912 F.C.

Il G.S.

"Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, a motivo di un generico, presunto errore tecnico commesso dal ddg nella gara in questione, senza che altro sia specificato, presentato dalla Soc. QUILIANO&VALLEGGIA, con mail in data 19/12/2019; " Considerato che dallo stesso non si evince in alcun modo l'avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; " Considerato, altresì, che non è stato, poi, depositato alcun ricorso, nei termini -scadenti alle ore 24:00 del 21/12/2019- e con le modalità previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

"Visto il combinato disposto dell' art. 67, primo comma, e dell'art. 48, secondo comma, del C.G.S.; Il G.S. Dispone: " Il rigetto del ricorso in esame; " L'omologazione del risultato conseguito sul campo di 0 – 1; " Il versamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci