Giudice Sportivo, Eccellenza: due turni a mister Lupo e De Benedetti, una giornata di stop per Gargiulo, Capra e Carletti

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CARLETTI LUCA (IMPERIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

MOLINARI SEBASTIANO (ALBENGA 1928)

MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

GALLEANO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

MENINI MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

REVELLO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPELLO PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MERLANI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

MORETTI TOMMASO (BUSALLA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

DE PERSIIS ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIGHIERI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

ERANIO LORENZO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RIGHETTI GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

CONFORTINI AARON (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)