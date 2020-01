Giudice Sportivo, Promozione: Salas squalificato per sei giornate. Tre turni per Piave, due per Piana e Galiano

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (VII INFR)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAZIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BISIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SCALA SAMUELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TROTTI CRISTIAN (VENTIMIGLIACALCIO)

GARE DEL 22/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 REAL FIESCHI

A motivo del fatto che la squadra si recava presso il tdg con ritardo cagionando l'inizio della partita oltre 30 minuti dopo l'orario stabilito.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2020

GALLI GIANLUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 1/2020

LETTIERI PIETRO (CAMPOROSSO)

Allontanato

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GAUDINO LUCIANO (LOANESI S.FRANCESCO)

Allontanato

AMMONIZIONE (III INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965)





AMMONIZIONE (I INFR)

BASTIANELLI CLODIO (CANALETTO SEPOR)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E

SALAS MENDOZA CARLOS ANDRES (PRAESE 1945)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, prendeva il ddg per un braccio, senza conseguenze lesive, girandolo verso di lui e dicendogli che avrebbe volentieri preso una pesante squalifica (sanzione aggravata a motivo del disprezzo dimostrato nell'affermare che non gli importava nulla del provvedimento sanzionatorio cui sarebbe andato incontro).

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive.

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, si rialzava primadi quest'ultimo, colpendolo con un calcio ad un braccio, senza conseguenze lesive.

PIAVE KEVIN (LOANESI S.FRANCESCO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa, tenendo un comportamento tale da necessitare l'intervento di un calciatore avversario che lo tratteneva e lo mandava fuori dal tdg.

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

A gioco fermo, sferrava un calcio ad un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MURA EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

RUBERTO COSIMO (VALDIVARA 5 TERRE)

(sanzione attenuata a motivo del positivo comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del ddg a fine gara).

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL SANTO MANUEL (CADIMARE CALCIO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

FIORITO SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

BURATTINI RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FENOGLIO LUCA (BRAGNO)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ALTAMORE MATTIA (CELLE LIGURE)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

STALTARI SIMONE (LOANESI S.FRANCESCO)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

ROSSI DAVIDE (PRAESE 1945)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

DEGANO ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

SECONDELLI RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

ORERO LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROLANDO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VEJSELI IRFAN (BRAGNO)

POLI ALESSIO (CANALETTO SEPOR)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MRAHI SAMMIR (DIANESE E GOLFO 1923)

ANSELMO LORENZO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BRONDO FABIO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

FUMAGALLI ANDREA (LOANESI S.FRANCESCO)

INSOLITO FRANCESCO (LOANESI S.FRANCESCO)

CAVALLINO LUCA (MARASSI 1965)

GHIGLIA SAMUELE (MARASSI 1965)

ROBOTTI GABRIELE (MARASSI 1965)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

GRECO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GUELFI MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLA BIANCHINA DAVIDE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MEAZZI LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VASOLI ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAREDDA STEFANO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DONA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RROKAJ LORIS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BOTTINO SIMONE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GIANROSSI ALESSANDRO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BRESCIANI EMANUELE (LEGINO 1910)

BARLETTA NICOLO (LEVANTO CALCIO)

GRILLO DAVIDE (LOANESI S.FRANCESCO)

MARTINELLI LUCA (MAGRA AZZURRI)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

PECAJ LEDION (REAL FIESCHI)

EL ATIKI ABDELLAH (VALLESCRIVIA 2018)