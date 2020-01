Calcio, Giudice Sportivo: i provvidemnti nel girone A di Prima Categoria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

KOMONI EGZON (SPERANZA 1912 F.C.)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

GARE DEL 22/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO





A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA

Euro 50,00

PONTELUNGO 1949

Per assenza acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 1/2020

MIRAGLIA FRANCESCO (MILLESIMO CALCIO)

per aver proferito al termine della gara frasi gravemente offensive nei confronti dei d.d.g.

AMMONIZIONE (I INFR)

MIRAGLIA FRANCESCO (MILLESIMO CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

MOLINARI GIOVANNI (ALTARESE)

BONIFACINO DIEGO (AURORA CALCIO)

NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

CERVETTO RICCARDO (OLIMPIA CARCARESE)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERROTTI GABRIELE (ALTARESE)

LITTARELLI LUCA (BORGHETTO 1968)

CALVINI FABRIZIO (CARLIN S BOYS)

CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)

URBINA MARIO ALFREDO (CARLIN S BOYS)

VERARDO LORIS (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

PALMIERE GIANLUCA (LETIMBRO 1945)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

BALBI PAOLO (BORGHETTO 1968)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

ENRICO FABIO (PONTELUNGO 1949)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

MUCA JURGEN (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTUELLO GIORGIO (AREA CALCIO ANDORA)

SCALMATO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

PUTRINO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

NARDULLI NICOLAS (BORGHETTO 1968)

CORCIULO LUCA (SOCCER BORGHETTO)

MILAZZO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)