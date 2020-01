Calcio. Le pagelle delle squadre savonesi impegnate in Prima Categoria

Eccezion fatta per il Pontelungo, sembra difficile stilare al momento quelle che saranno le griglie play off e play out. Il risicato vantaggio degli uomini di Zanardini sulle inseguitrici si spiega con la gara in meno disputata e con la falsa partenza caratterizzata da due sconfitte. Da quel momento, però, sette successi e un pari che danno l'impressione che i granata possano solo perdere questo campionato. Per il resto, dallo Speranza al Millesimo, tutte sembrano in grado di poter ambire agli spareggi promozione e i risultati sempre imprevedibili corroborano questa tesi. Ma non per questo le squadre menzionate poc'anzi possono dormire sonni tranquilli. Tra i sodalizi che occupano la parte bassa vi sono, ad esempio, il Quiliano e l'Andora, due realtà partite con ambizioni ben diverse e che faranno di tutto per risalire la china, risucchiando indietro chi le precede.

Pontelungo. La squadra è forte e non solo tecnicamente. La reazione dopo un avvio negativo è stata notevole e il primo posto è stato conquistato con un ritmo che nessun altro sembra poter mantenere. Confermare questo andamento garantirebbe il pass per la Promozione. Voto 8

Speranza. Inizialmente c'era molto scetticismo, derivante da un'estate in cui molti big se ne erano andati e che sembrava trovare conferma in una Coppa Liguria piena di sconfitte, così come da un esordio, con la Carcarese, ben giocato ma senza punti. Il classico "giocano anche bene però". Presagi negativi spazzati però a suon di prestazioni e punti. Mister Calcagno ha saputo modellare un 3 - 5 - 2 di corsa, velocità e tecnica che ha in molti casi annichilito la concorrenza. A questo punto, i rossoverdi sembrano davvero in grado di confermarsi nelle zone nobili. Chapeau. Voto 8.

Aurora. I gialloneri sono stati abili nel sopperire alla partenza di Mozzone, i cui goal erano stati fondamentali per raggiungere la salvezza, non solo continuando a segnare ma anche grazie a una difesa blindata, la migliore insieme a quella del Pontelungo. Tra i numerosi risultati ottenuti, spicca il sonoro 5 a 0 ai danni dell'Olimpia Carcarese nel derby. Voto 8.

Baia Alassio. Cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Una gara in meno disputata rispetto a chi precede. Con un vittoria nel recupero, i gialloneri potrebbero essere secondi. Voto 7,5.

Olimpia Carcarese. Neopromossa sulla carta, ma squadra composta da molti giocatori anche di livello superiore per la categoria grazie a uno straordinario lavoro della società in estate. La posizione in classifica è ottima, ma alcuni passaggi a vuoto con le big (Soccer, Pontelungo e Aurora) testimoniano che c'è ancora molto da lavorare. Sono troppi i 18 goal subiti così come sono un segnale le quattro sconfitte. Chi precede ha perso la metà. Voto 7.

Soccer Borghetto. L'arrivo di Auteri ha ulteriormente rinforzato una squadra che, secondo mister Giunta, era già competitiva per vincere il campionato. Ma cinque gare su nove terminate senza vittoria (quattro pari e una sconfitta) valgono la sufficienza per una tale corazzata. Per fortuna, il Pontelungo può ancora essere messo nel mirino. Voto 6

Altarese. Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per una squadra uscita notevolmente rinforzata dal mercato. Il difetto è una rosa ancora troppo corta, nonostante gli ottimi innesti di Brahi e Pansera, mentre il pregio è la presenza di elementi che sono un lusso per la categoria come Ferrotti e Moresco. Gli ultimi tre successi, contro Soccer, Andora e Millesimo, hanno dato ai giallorossi un'altra dimensione. Una crescita esponenziale che fa ben sperare per il futuro. Voto 7.

Millesimo. Neopromossa che sembra non aver patito il salto di categoria. Soltanto tre scivoloni, ma molto pesanti in termini di risultato finale, contro Speranza, Quiliano e Altarese. C'è anche da dire che da due stagioni ormai i giallorossi dimostravano di essere una squadra di Prima trapiantata in Seconda. Sorpresa ma non troppo. Voto 7.

Quiliano&Valleggia. Squadra che era data tra le favorite, almeno per un piazzamento in griglia play off, in virtù della bella stagione disputato lo scorso anno e di una rosa rinforzata in sede di mercato. La Coppa Liguria, un mezzo campionato vinto dai bianco-rosso-viola, aveva confermato la forza degli uomini di Ferraro. La prima parte di campionato però non è stata sufficiente, dato che la squadra naviga in acque pericolose. Il finale di 2019 ha fatto registrare un andamento nettamente migliore rispetto all'inizio. Voto 5 +

Andora. Un avvio deludente che ha portato alla staffetta in panchina tra Ghigliazza e Delfino. Già la Coppa Liguria non esaltante aveva fatto suonare qualche campanello d'allarme. Neopromossa sì, ma con una rosa che sicuramente vale di più. Voto 4,5.

Letimbro. Due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ruolino di marcia senza lode e senza infamia per i gialloblu, che potrebbero uscire dalle acque torbide della zona play out facendo punti nella ripetizione del match con il Soccer, visto che al momento Andora e Quiliano, le squadre immediatamente sopra la truppa di mister Oliva, hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. Una sufficienza abbastanza politica per ora in attesa di queste due partite per un team che però non centra la vittoria dal sei novembre, contro l'Andora. Voto 6.

Borghetto. Con una media di due goal subiti a partita salvarsi è un'impresa ardua. E la sconfitta per 4 a 0 nel derby non ha di certo consentito ai granata di trascorrere una sosta serena. L'ultimo posto in classifica, immediatamente dietro alle imperiesi Carlin's e Don Bosco, non è ovviamente sufficiente per mantenere la categoria. Voto 5.