Calcio. Vado, prima tappa del nuovo anno a Forte dei Marmi. Tarabotto: "Serve un risultato importante per poterci sbloccare definitivamente"

Il nuovo anno per cambiare passo e per trovare quella continuità di risultati venuta a mancare nel girone d'andata.

Il Vado di mister Tarabotto inaugurerà il 2020 sul campo del Real Forte Querceta, formazione versiliese che ben conosce la categoria, come sottolinea lo stesso trainer rossoblù alla vigilia della trasferta in terra toscana: "Dal centrocampo in su hanno giocatori di assoluto valore, ma non dobbiamo pensare troppo agli avversari: i ragazzi stanno lavorando davvero bene, manca solo quella partita fatta nel modo giusto che ci permetta di ottenere un risultato importante utile a sbloccarci definitivamente dal punto di vista psicologico".

Le prestazioni della squadra, protagonista di un discreto cammino nel mese di dicembre, lasciano infatti ben sperare in vista del girone di ritorno: "Il gruppo sta facendo la differenza - sottolinea Tarabotto - i nuovi giocatori si sono calati subito alla grande all'interno dello spogliatoio, mentre chi era già qua è stato molto intelligente nei confronti dei vari Terzoni, Rotulo e Varela, elementi che possono darci un contributo assai prezioso".

"Situazione infermeria? Non abbiamo grossi problemi - la chiosa finale del trainer vadese - restano da monitorare solamente Zaccaria e Cecon, ma dovrebbero essere a disposizione almeno per la panchina".