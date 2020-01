Calcio, Eccellenza. E' un Finale rigenerato dalla sosta: Genova Calcio battuta 2-0

GENOVA CALCIO - FINALE 0-2 (84' rig. Faedo, 94' Rocca)

45'+5' finisce così con la prima vittoria esterna stagionale per il Finale il recupero. Giallorossi a quota 14 punti in classifica.

45'+4' RADDOPPIO DEI GIALLOROSSI! Lepera calcia e conquista un angolo. Dondero si porta in area ma la palla supera ogni giocatore e viene conquistata da Faedo che può così ripartire e lanciare Rocca che non può far altro che ribadire in rete!

45'+3' Viganò si alza per colpire di testa colpo di Rudi alla schiena. Doppio giallo per il centrale genovese che finisce sotto la doccia.

45' gioca un po' col cronometro il Finale, la Genova Calcio cerca di spingere alla ricerca del pareggio. Ci saranno ancora 4' di recupero.

41' fuori per la Genova Calcio un buon Calvi, al suo posto Camoirano.

39' VANTAGGIO DEL FINALE! Gioco di gambe di Faedo che illude la difesa genovese, palla a Rocca che viene atterrato in area. Nessun dubbio per la signorina Bello che indica il dischetto. Dagli undici metri glaciale Faedo che spiazza Dondero!

36' Volpe libera al tiro dal limite ancora Campelli, ma il numero undici casalingo calcia sfiorando soltanto l'incrocio dei pali alla sinistra di Porta.

34' occasionissima per Campelli imbeccato da Ilardo allargatosi sulla sinistra, miracoloso Porta a respingere coi piedi la conclusione a botta sicura.

33' Pietro Cavallone libera al cross Pollero preciso a trovare Galli che cerca in gran gol in rovesciata ma calcia a lato.

30' attacchi delle due formazioni completamente mutati, con interpreti e disposizioni cambiati.

28' altra opportunità per i biancocrociati, nessuno però intercetta il cross che sfila davanti allo specchio della porta. Cambia anche Buttu: fuori Vittori, dentro Viganò.

26' in campo bomber Lepera per i genovesi, fuori Cappannelli.

25' si fa vedere subito in avanti Rocca, palla che sfila verso Faedo, cross e girata al volo di Vittori alta.

24' secondo cambio anche per Pietro Buttu: in campo Rocca, fuori Ferrara.

20' decisamente sfortunato il Finale! Grande conclusione di Vittori di controbalzo, palla che rimbalza all'incrocio dei pali e termina fuori.

15' secondo cambio per mister Corrado: Giambarresi sostituisce Chiriaco.

13' cerca di sorprendere la difesa ospite con la battuta rapida di un calcio di punizione la Genova Calcio, Porta salva sulla conclusione di Ilardo.

11' ammonito Odasso per un fallo su Campelli, e ci sono i primi cambi, uno per parte: nel Finale fuori G. Cavallone per Pollero, nella Genova calcio Volpe rileva Cafferata.

6' cross rasoterra di Ilardo dalla sinistra, Szerdi sbuccia il pallone nel tentativo di liberare l'area e rischia l'autorete. Attento Porta.

5' il primo tiro dalla bandierina è per la squadra di casa, ma lo schema non riesce agli uomini in maglia biancorossa e la palla termina alta.

1' nessuna sostituzione per i due mister, si riparte con gli stessi ventidue che hanno iniziato la prima frazione.

SECONDO TEMPO

46' termina con un minuto di recupero e nessun'ulteriore occasione da gol (nonostante il pressing del Finale) la prima frazione. Risultato fermo in parità.

40' altra buona occasione per i giallorossi. Vittori parte in campo aperto, serve alla sua sinistra G. Cavallone tenuto in gioco da Chiriaco, ma l'attaccante si allunga troppo la sfera, preda dell'uscita bassa di Dondero.

38' primo cartellino del match. Cerca lo schema su punizione Buonocore, Campelli intercetta il tocco e prova a ripartire con il giocatore del Finale che lo ferma e viene ammonito.

33' piccolo infortunio per Pietro Cavallone che arriva sul fondo, perde l'equilibrio e va a sbattere contro il muro che delimita l'impianto, incredibilmente senza alcuna protezione. Intervento dei sanitari e giocatore che può tornare in campo.

32' altra occasione per gli uomini di Marco Corrado, Porta alza in angolo la conclusione a botta sicura dal centro dell'area di Cafferata.

31' azione insistita sul primo calcio d'angolo per i genovesi, alla fine arriva il pallone al centro area ma Cappannelli e Campelli che si disturbano a vicenda, Porta blocca.

28' rasoiata in diagonale di Ferrara dalla sinistra, palla a fil di palo alla sinistra di Dondero e fuori.

26' gioco spezzettato negli ultimi minuti, padroni di casa che provano a premere sull'acceleratore. Cross dalla sinistra di Riggio, Cafferata manda alto.

21' risponde immediatamente la Genova Calcio: Campelli da due passi conclude a botta sicura, provvidenziale nei pressi della linea di porta Pastorino che salva.

20' grande occasione per il Finale con tre conclusioni nel giro di pochi secondi dopo una riconquista della sfera da parte di Giacomo Cavallone su un disimpegno errato di Dondero. Ma sia lui che Vittori mancano la stoccata vincente.

17' primo corner dell'incontro, lo batte il Finale, Szerdi va a staccare in area ma manda a lato.

14' cross di Cafferata, al centro dell'area appostato Ilardo che controlla non nella maniera ottimale (forse addirittura con un braccio) e calcia alto.

10' lieve predominio territoriale per la squadra di casa, Finale nella propria metà campo con uno schieramento molto accorto ed ordinato.

7' lancio lungo a scavalcare la difesa genovese, Dondero in uscita alta compreso, ma il tocco di Vittori viene poi intercettato dall'intervento di Chiriaco.

5' squadre che si affrontano a viso aperto in questi primi minuti.

1' primo pallone affidato al Finale, con la classica divisa giallorossa. Si parte!

PRIMO TEMPO

Inizia nel segno dei recuperi il 2020 del Finale. Si scende infatti in campo per disputare l'incontro dell'undicesima giornata, rinviata lo scorso 24 novembre a causa del maltempo, con una rosa che ritrova alcuni giocatori importanti nello scacchiare giallorosso.

Mister Buttu, perso De Benedetti per squalifica e con Finocchio e Maiano ancora out, propone un'inedita coppia difensiva coi nuovi arrivi Pastorino e Szerdi e ritrova Buonocore e Vittori.

Ecco quindi le scelte dei due tecnici:

GENOVA CALCIO (4-3-3): Dondero; Calvi, Rudi, Chiriaco, Riggio; Serinelli, Cappannelli, Valente; Cafferata, Ilardo, Campelli.

A disposizione: Balbi; Bottino, Di Santo, Garzon, Giambarresi, Camoirano, Testore, Volpe, Lepera.

Allenatore: M. Corrado

FINALE (4-4-2): Porta; P. Cavallone, Szerdi, Pastorino, Odasso; Faedo, Galli, Buonocore, Ferrara; G. Cavallone, Vittori.

A disposizione: Vernice; Pollero, Molina, Rocca, Viganò, Gerundo, Boccardo.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Celeste Bello di La Spezia