Calcio. I cori della Nord per Gianmario Zerbini, il cuore del tifo genoano saluta "Cico"

Si è concluso da pochi minuti il primo di Genoa - Sassuolo , con la Gradinata Nord, tempio del tifo rossoblu, praticamente in silenzio per tutti i primi 45 minuti.

La tifoseria ha infatti protestato per i cinque daspo emessi ai sostenitori che hanno acceso i fuochi d'artificio durante la coreografia nel derby contro la Sampdoria .

Gli unici cori che si sono alzati al "Ferraris" (oltre a uno striscione affisso in gradinata) sono stati per Gianmario "Cico" Zerbini, al quale gli ultras del Genoa non hanno fatto mancare il loro saluto, dopo la prematura scomparsa all'età di 48 anni.