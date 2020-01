Calcio. Savona, che il 2020 abbia inizio: al "Bacigalupo" arriva il Seravezza, De Paola lancia Obodo e Venneri dal primo minuto

"Vogliamo partire subito con il botto per trovare fiducia, il girone di ritorno è diverso rispetto all'andata, con tutte le squadre ben strutturate che puntano a ottenere il massimo da ogni partita".

Mister De Paola carica il suo Savona in vista della sfida odierna contro il Seravezza, match che aprirà il girone di ritorno del campionato di Serie D. Un appuntamento che gli striscioni non vogliono assolutamente fallire, con l'obiettivo di trovare subito slancio per proseguire la risalita verso le zone alte della classifica.

Al "Bacigalupo" arriverà però una squadra, quella toscana allenata da Walter Vangioni, in grado di poter mettere in difficoltà la truppa biancoblù: "Guardando qualche filmato ho notato una buona qualità di palleggio - le parole di De Paola alla vigilia - ma i miei ragazzi stanno bene e vogliono iniziare il 2020 con un risultato importante".

Attesa qualche novità di formazione rispetto all'undici base schierato nelle ultime gare giocate a dicembre: con la squalifica di Albani e la partenza di Castellana ci sarà spazio dal primo minuto per Andrea Venneri, tornato a Savona dopo la prima parte di stagione con la maglia del Chieti, e Kenneth Obodo, chiamato a riscattare il brutto spezzone di gara giocato prima di Natale contro il Prato. Possibile chance dall'inizio anche per Riccardo Stronati: l'ex Inveruno, voluto fortemente dal tecnico savonese durante il mercato di riparazione, si gioca una maglia da titolare con D'Ambrosio per completare il reparto avanzato insieme a Giovannini e Siani.

Questo il probabile schieramento iniziale (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Brignone; Lazzaretti, Obodo, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati .

Fischio d'inizio al "Bacigalupo" alle ore 14.30, con webcronaca diretta su Svsport.it