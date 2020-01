Calcio. Savona, De Paola chiede scusa dopo il pesante ko con il Seravezza: "La peggior prestazione da quando sono qui, bisogna subito voltare pagina" (VIDEO)

Comincia nel peggior modo possibile il 2020 del Savona. La squadra biancoblù viene travolta dal Seravezza con un pesantissimo 5-1, risultato impensabile alla vigilia considerando le ultime prestazioni degli striscioni subito prima di Natale.

Una giornata nata male e finita ancor peggio, ma a preoccupare maggiormente è l'aspetto mentale dei giocatori scesi in campo al "Bacigalupo": errori banali e amnesie difensive a dir poco grottesche non promettono nulla di buono in vista del girone di ritorno, ma mister De Paola, amareggiato per la prestazione dei suoi, vuole subito voltare pagina a partire dalla prossima gara sul campo del Verbania.