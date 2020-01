Calcio, Seconda Categoria B: è subito Mallare - Vadese, ma si giocherà anche su altri tre campi

Guai a definire decisiva una sfida a inizio gennaio, ma è indubbio che in un campionato così corto e con due formazioni che viaggiano a ritmo costante, la partita tra Mallare e Vadese assume contorni di altissimo profilo per gli scenari di alta classifica.

I lupi precedono infatti gli azzurrogranata di appena un punto (23-22), motivo per cui non dovesse palesarsi il segno X avremmo una prima fuga da parte della squadra di Ghione o il controsorpasso per il team di Saltarelli.

Chi tifa per il pareggio sono le inseguitrici. In campo ci saranno infatti il Dego (terzo), pronto a ricevere al "Corrent" di Carcare il Pallare, mentre la quarta forza del campionato, la Rocchettese, sfiderà in trasferta una delle due quinte: la Priamar.

Appaiato ai rossoblu c'è infatti il Plodio, chiamato al match interno contro il Sassello.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14.30, livescore su Svsport.it.