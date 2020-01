Calcio, Seconda Categoria. I "lupi" vincono e provano a fare la lepre: il Mallare supera la Vadese e vola a più quattro

MALLARE 2 (26' DI MARE, 48' A. GENNARELLI) ) - VADESE 0

49' Triplice fischio. Apoteosi Mallare

48' RADDOPPIO MALLARE! Provato sale in area, ma sul ribaltamento di fronte è costretto a tornare velocemente indietro. Il portiere recupera palla, prova invano a saltare A. Gennarelli, che conquista la sfera e segna il raddoppio.

47' Miracolo di Astengo. Sulla conclusione di Tona, il portiere del "lupi" fa la classica parata che valenun goal.

45' Tentativo di Macagno, la conclusione insidiosa viene deviata di testa in angolo da un monumentale Pistone

40' Azione confusa nell'area del Mallare, che si conclude con un fallo a favore dei padroni di casa. Fallo di Macagno, ammonito

38' Vallone esce lasciando il posto ad A. Gennarelli. Mossa della speranza della Vadese, con Suetta spostato in avanti per dar battaglia sui palloni aerei

36' Scontro tra Marchi e Vallone. Ammonito il difensore della Vadese

35' Macagno ci prova su punizione. Ma Astengo risponde presente deviando alla sua destra

34' Pistone ferma irregolarmente Macagno e viene ammonito

32' Enrile rileva Rebottaro nella Vadese

31' Angolo di Esposito, Pistone anticipa Provato ma la palla finisce alta

24' Fallo di Stefan su Montalto. L'arbitro tira fuori il secondo giallo. Espulsione giudicata troppo fiscale dai padroni di casa, che ora devono resistere con l'uomo in meno. Ghione sostituisce Mauro Gennarelli con Parraga. Difensore per attaccante

22' Colpo di testa di Paladin debole e centrale che Astengo controlla facilmente

19' Giannone, costretto a uscire per infortunio, lascia il posto a Tona

16' Paladin rileva Ferro nella Vadese

15' Il Mallare reclama un rigore per un presunto contatto irregolare tra un avversario e Pistone a seguito di una punizione messa in mezzo dal solito Di Mare

10' Vadese in avanti alla ricerca del pertugio giusto. Mallare guardingo che cerca di pungere negli spazi che inevitabilmente gli azzurrogranata sono costretti a concedere

5' Cirio recidivo indugia ancora troppo e commette fallo su Esposito. Niente ammonizione secondo l'arbitro

3' Altra brutta palla persa da Cirio in uscita. Esposito la riconquista e calcia. Provato riesce a metterla in angolo

1' Si riparte con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco

Secondo tempo

45' Tutti negli spogliatoi. Il primo round è del Mallare. Al momento a più quattro sugli avversari

41' Conclusione di Di Mare su punizione facile preda di Provato

40' La reazione della Vadese non è arrivata. Dallo svantaggio, gli uomini di Saltarelli non hanno più creato grattacapi ad Astengo

34' Giallo per Mandaliti, duro e da dietro su Vallone

30' Cirio sbaglia il controllo ma riesce poi a riconquistare il pallone e a servire Macagno, che come in precedenza viene fermato per fuorigioco

26' VANTAGGIO MALLARE! Punizione alta dalla lunga distanza di Di Mare. Lo spiovente non viene toccato da nessuno e letteralmente "beffa" un Provato non esente da colpe

24' Ora il Mallare prova ad alzare il baricentro. Il pericolo tuttavia è quello di concedere il fianco a Macagno e Montalto, che in alcuni frangenti hanno dato l'impressione di essere difficili da contenere

16' Ci prova Macagno dalla distanza. Ma il tentativo del numero 9 è troppo alto

15' Azione personale di Stefan sul settore di sinistra. L'esterno cerca il fallo ma trova l'ammonizione per simulazione. Il primo quarto d'ora è stato all'insegna dell'equilibrio, con una Vadese che cerca di più la manovra rispetto a un Mallare che tenta di mettere subito in moto il suo reparto offensivo

13' Montalto controlla bene in area eludendo i tentavi di opposizione avversari e da posizione ravvicinata calcia in porta. Astengo si supera e devia. Sul corner che ne è scaturito, bella conclusione di Mandaliti respinta dalla difesa

11' Mandaliti recupera palla sull'out di destra e pesca Macagno con un filtrante. Il direttore di gara stoppa l'attaccante trovatosi a tu per tu col portiere fischiando fuorigioco

5' Dopo l'avvio di marca casalinga, la Vadese sembra aver preso campo, senza però creare particolari grattacapi a Pistone e compagni. Proteste veementi del Mallare per un presunto fallo su Esposito, rimasto a terra dolorante

2' Il Mallare si schiera con una sorta di 4-3-1-2 con Di Mare ad agire dietro il tandem Vallone- Gennarelli. Modulo con quattro difensori e tre punte per la Vadese

1' Mallare aggressivo fin dai primi minuti, con un tiro di Di Mare deviato pericolosamente in angolo da un difensore ospite. Mallare in maglia arancione, Vadese in divisa granata con inserti azzurri

Primo tempo

Basta dare un'occhiata alla classifica per capire l'importanza di questa partita. Rossoblu e azzurrogranata hanno fatto il vuoto e stanno proponendo un testa a testa avvincente. I "lupi" valbormidesi guidano la classifica con un punto di vantaggio sugli avversari. Partita decisiva? Essendo alla fine di gennaio la risposta più immediata sarebbe un "no" , ma se si considera che difficilmente Mallare e Vadese perderanno punti con le altre, allora sì che l'esito di questo primo scontro diretto potrebbe alla fine rivelarsi fondamentale per la vittoria del torneo.

Mallare: 1 Astengo, 2 Briano, 3 Stefan, 4 Spriano, 5 Ciappellano, 6 Pistone, 7 Vallone, 8 Di Mare, 9 Gennarelli M, 10 Esposito, 11 Shqau

A disposizione: 12 Germano, 13 Parraga, 14 Gennarelli A, 15 Ghione

Allenatore: Ghione

Vadese: 1 Provato, 2 Pulina, 3 Marchi, 4 Cirio, 5 Suetta, 6 Ferro, 7 Montalto, 8 Mandaliti, 9 Macagno, 10 Giannone, 11Rebottaro.

A disposizione: 12 Ceraolo, 13 Appice, 14 Venneri, 15 Paladin, 16 Enrile, 17 Cavalleri, 18 Tona.

Allenatore: Saltarelli

Arbitro: Mauro Francesco De Pinto di Imperia