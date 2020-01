Calcio. Savona, la testa è da un'altra parte: il Seravezza passeggia al "Bacigalupo", toscani vittoriosi con un pesante 5-1

SAVONA - SERAVEZZA 1-5 (5' Grassi rig., 21' Disabato, 33' Frugoli, 52' Maccabruni, 55' Bortoletti, 75' Frugoli)

GAME OVER AL "BACIGALUPO": il Seravezza demolisce 5-1 il Savona, inizia nel peggiore dei modi il 2020 degli striscioni

90' quattro minuti di recupero

86' Vettorel evita il 6-1 respingendo il tiro ravvicinato di Podestà

82' in campo anche il giovane classe 2002 Samuel Balla, fuori Venneri

79' combinazione Giorgi-Rovido, destro di prima intenzione dell'ex Crema che termina tra le braccia di Mazzini

76' Giovannini lascia il campo a Giorgi, si attende solo il fischio finale qui al "Bacigalupo". Spettacolo desolante in questa prima gara del 2020, il poco pubblico presente sugli spalti abbandona le tribune

75' CINQUINA DI FRUGOLI: diagonale vincente del numero nove verdeazzurro, pallone sotto le braccia di Vettorel e sfera in fondo al sacco. Striscioni completamente assenti dal punto di vista mentale

71' Dinane per Brignone, mosse della disperazione nel tentativo di riaprire una gara che sembra ampiamente compromessa

68' sassata di Lazzaretti dai ventidue metri che sfiora il palo alla destra di Mazzini

66' giallo per Venneri, altro ammonito tra le file di casa

65' girandola di sostituzioni su entrambi i fronti, nel Savona fuori D'Ambrosio e dentro Amendola

59' annullato a Tissone il gol del 2-4, palo di D'Ambrosio e tap-in vincente del difensore biancoblù, pescato però in posizione di fuorigioco dal secondo assistente del direttore di gara

57' De Paola manda in campo Rovido al posto di Stronati, primo cambio tra le file savonesi

55' POKER DEI TOSCANI: Savona allo sbando più totale, contropiede micidiale sull'asse Bongiorni-Bortoletti che porta al tiro il numero otto verdeblu... 4-1 al "Bacigalupo"

52' TERZA RETE DEL SERAVEZZA: angolo battuto da Grassi e colpo di testa sul secondo palo di Maccabruni, traiettoria beffarda che beffa Vettorel e Venneri con il pallone oltre la linea bianca nonostante il disperato tentativo in spaccata del difensore biancoblù.

51' letteralmente indemoniato in panchina De Paola, gli striscioni continuano a rischiare troppo in fase difensiva

48' traversone di Brignone a cercare Siani, anticipato di un soffio dall'ottimo intervento di Maccabruni

46' squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa senza alcuna sostituzione

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Bacigalupo", Seravezza in vantaggio per 2-1 sul Savona. A tra poco per il racconto della ripresa

45' un minuto di recupero

38' giallo per capitan Ghinassi, non la miglior prova stagionale da parte del centrale difensivo biancoblù...

36' Savona a corrente alternata in questo primo tempo, tanti svarioni da parte della formazione di De Paola, imprecisa sia in fase difensiva, sia quando cerca di distendersi in avanti

33' SERAVEZZA DI NUOVO IN VANTAGGIO: erroracci in serie della difesa biancoblù: Bortoletti conclude di sinistro con il pallone che termina sul palo dopo una deviazione di Venneri, la sfera arriva poi all'ex Frugoli che appoggia alle spalle di Vettorel

29' ammonito Moussafi, primo giallo della gara

24' toscani pericolosi con Bongiorni, conclusione in scivolata su cross di Andrei che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Vettorel

21' IL PAREGGIO DEL SAVONA: D'Ambrosio, sulla fascia destra, si beve due giocatori prima di entrare nei sedici metri, pallone arretrato per Disabato che di sinistro fulmina l'estremo difensore versiliese.

20' rasoterra di Giovannini dal limite dell'area, Mazzini blocca a terra senza alcun problema

18' azione prolungata del Savona che porta al tiro Siani, conclusione ribattuta con il corpo da un difensore ospite. Si chiude a riccio il Seravezza in questa fase, 4-5-1 molto compatto a coprire ogni zona del campo

13' è un Savona meno intraprendente rispetto a quello ammirato nelle ultime partite, faticano gli striscioni a prendere in mano il pallino del gioco. Condizioni del manto erboso sempre precarie che non favoriscono di certo la formazione padrona di casa

6' avvio in salita per la formazione biancoblù, punita dal primo affondo della squadra verdeblù, in rete dal dischetto con il giocatore più esperto dell'intera rosa a disposizione di Vangioni

5' GRASSI SPIAZZA VETTOREL DAGLI UNDICI METRI: toscani avanti 1-0

4' RIGORE PER IL SERAVEZZA: tocco di mano in area (probabilmente di Tissone) su traversone dalla destra di Bongiorni, nessun dubbio per il direttore di gara

1' inizia la sfida! Giornata quasi primaverile a Savona, striscioni in maglia gialla, divisa verdeblù per i toscani

PRIMO TEMPO

Buona domenica dal "Bacigalupo" di Savona: dopo la sfida contro il Prato giocata al "Chittolina" subito prima di Natale, gli striscioni tornano nuovamente a casa, ricevendo tra le mura amiche il Seravezza, match valevole per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone A.

Formazioni: rispetto alle indicazioni della vigilia, spicca l'assenza di Obodo, che non siede nemmeno in panchina a causa di un virus intestinale.

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Brignone; Stronati, Lazzaretti, Disabato; Giovannini, Siani, D'Ambrosio. A disposizione: Guadagnin, David, Curci, Balla, Dinane, Giorgi, Rovido, Amendola, Padovan. Allenatore: De Paola

SERAVEZZA (4-4-1-1): Mazzini, Andrei, Moussafi, Nelli, Maccabruni, Giordani, Bongiorni, Bortoletti, Frugoli, Grassi, Granaiola. A disposizione: Petroni, Valori, Bedini, Podestà, Luccaccini, Kozlov, Fall, Vannucci, Vitiello. Allenatore: Vangioni