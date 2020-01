Calcio, Serie D: vacanze finite anche per il Vado, rossoblù in campo alle ore 14.30 in casa del Real Forte Querceta

Non è probabilmente l'avversario più semplice da affrontare per invertire quel trend di risultati poco soddisfacenti maturato nel girone d'andata, ma il Vado di mister Luca Tarabotto vuole comunque recitare un ruolo da protagonista nella prima gara ufficiale del 2020.

I rossoblù, con tutti i nuovi giocatori arrivati a dicembre ormai a pieno regime, scenderanno in campo al "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi contro il Querceta, formazione toscana reduce da cinque risultati utili consecutivi che la collocano a ridosso della zona playoff. Situazione invece più complicata per la truppa di Tarabotto, che attende comunque con fiducia la gara in programma nel primo pomeriggio in Versilia: "Ci manca solo quel risultato importante che dimostri definitivamente l'ottimo lavoro che stanno facendo i ragazzi: le prestazioni ci sono, serve sbloccarsi dal punto di vista mentale per invertire la rotta e risalire la classifica".

Carte coperte a livello la formazione, ma è possibile che venga riconfermato l'undici sceso in campo a Lucca prima di Natale: spazio quindi ai vari Terzoni, Guarco, Rotulo e Varela, giocatori di esperienza e carisma in grado di fornire un prezioso contributo a tutta la squadra.

Su Svsport.it, a partire dalle ore 14.30, livescore attivo per le nove gare di Serie D, con riflettori puntati anche su Prato-Fossano e Sanremese-Caronnese.