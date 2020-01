Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, la finalissima: il racconto in tempo reale di Albenga-Sestri Levante

ALBENGA - SESTRI LEVANTE 1-2 (45' Di Salvatore rig., 66' Puricelli, 84' Croci)

89 è proprio il nuovo entrato a calciare dal limite dell'area, Rollandi para senza problemi

88' Ruffo per Figone, si gioca il tutto per tutto Solari in questi ultimi secondi

87' Iurato rileva proprio l'autore del 2-1 Croci, standing ovation del pubblico di fede rossoblù per il centravanti classe '95

85' clamorosa rimonta del Sestri in dieci contro undici, assolutamente da rivedere l'Albenga protagonista di un secondo tempo insufficiente

84' CROCI RIBALTA TUTTO: 2-1 SESTRI LEVANTE! Pallone lungo in area bianconera che viene raccolto dal numero nove corsaro, conclusione in diagonale e Bambino è battuto.



81' fermato Croci sul filo del fuorigioco, ultimi dieci minuti di gara qui alla "Sciorba"

78' Brondi mette in mezzo il pallone, allontana con i pugni Rollandi

77' giallo per Puricelli e punizione a favore dell'Albenga dal lato corto dell'area di rigore

75' corner per i bianconeri, partita sempre apertissima da una parte all'altra

68' troppo rinunciataria l'Albenga dopo la rete di Di Salvatore: la formazione di Solari, nel tentativo di addormentare la gara, ha subito il pari della squadra rossoblù, sostenuta sempre a gran voce dagli ultras posizionati proprio sotto la nostra postazione

66' IL PAREGGIO DEL SESTRI LEVANTE: punizione dalla trequarti calciata da Selvatico e colpo di testa vincente di Puricelli, che trova la rete dell'1-1 in dieci contro undici

62' Chella per Cirrincione, altra sostituzione operata dalla panchina rossoblù

59' Brondi recapita la sfera nei sedici metri dove fà buona guardia la retroguardia di mister Ruvo

58' slalom di Balleri in mezzo a tre avversari, corner a favore dell'Albenga

56' è ancora Buffo a scodellare in area un pallone invitante per Croci, ma il centravanti corsaro non riesce ad imprimere forza alla sfera

54' fase di studio in questo avvio di secondo tempo, l'Albenga cerca di contenere le iniziative di un Sestri in inferiorità numerica dal 44' per l'espulsione di Del Nero

48' traversa di Selvatico! Sassata del numero sei rossoblù dai venticinque metri con il pallone che scheggia la trasversale della porta inguana

46' inizia la ripresa con un cambio per parte: nel Sestri entra Bergamino al posto di Capo, mentre Solari lascia in panchina Marquez e inserisce Metalla

SECONDO TEMPO:

Dopo due minuti di recupero le squadre vanno al riposo con l'Albenga avanti di un gol e di un uomo dopo la rete messa a segno da Di Salvatore al 45'. A tra poco per il racconto della ripresa

45' DI SALVATORE DAL DISCHETTO SPIAZZA ROLLANDI, ALBENGA IN VANTAGGIO PROPRIO IN CHIUSURA DI PRIMO TEMPO. 1-0 alla "Sciorba"

44' RIGORE PER L'ALBENGA E SESTRI IN DIECI: fallo di Del Nero su De Simone lanciato a tu per tu verso la porta corsara, secondo giallo per il difensore rossoblù e penalty a favore degli inguani

43' squillo bianconero firmato Marquez-Castagna, colpo di testa dell'ex Pietra deviato con la punta delle dita da un super Rollandi

41' Capo cerca il suggerimento in verticale a cercare Croci, ma non c'è precisione nel passaggio del numero dieci rossoblù

40' ultime fasi del primo tempo, non si sblocca lo 0-0 di partenza tra Albenga e Sestri Levante

36' ammonito anche Molinari, primo giallo anche tra le file ingaune

32' grandissima chance per il Sestri: Buffo si beve mezza difesa ingauna entrando nei sedici metri dal lato corto dell'area di rigore, pallone arretrato per Cuneo che di piatto trova la grandissima respinta di Bambino. Super parata del portiere bianconero, al secondo intervento decisivo della gara

30' giallo per Selvatico, primo ammonito del match

29' cross dalla destra di Figone troppo sul portiere, interviene in presa alta il numero uno rossoblù

25' entrambe le squadre faticano a costruire azioni degne di nota, davvero impresentabili le condizioni del terreno di gioco

19' pallone in verticale di Panepinto che favorisce l'inserimento di Capo, conclusione in diagonale sulla quale è bravo Gargiulo ad intervenire concedendo tiro dalla bandierina ai rossoblù

15' Di Salvatore mette in area un pallone forte e teso deviato in angolo dalla difesa rossoblù, gli ingauni provano a rendersi pericolosi sui calci piazzati

11' primo corner del match a favore dei ponentini, cross di Brondi ad uscire con tentativo in girata di Marquez respinto con il corpo da Selvatico

9' più Sestri che Albenga in questo avvio di gara, gli ingauni stanno cercando di prendere le giuste misure in campo

8' gran parata di Bambino sulla punizione dal limite calciata da Selvatico, sfera in angolo

7' campo della Sciorba in condizioni non certo ideali per una finale di Coppa, anche l'organizzazione generale dell'evento non convince in pieno...

5' in casa bianconera debutto per Balleri e Brondi, 4-4-2 il modulo scelto dal tecnico Solari

3' ancora Buffo protagonista sulla fascia sinistra, traversone per Croci pescato in posizione di offside

2' subito pericolosa la formazione corsara, colpo di testa dal limite dell'area ad opera di Selvatico che scheggia il palo alla sinistra di Bambino proteso in tuffo.

1' è iniziata la finale! Divise tradizionali per le due squadre, circa 500 spettatori gli spettatori presenti sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dalla "Sciorba" di Genova. E' il gran giorno della finalissima di Coppa Italia di Eccellenza, con Albenga e Sestri Levante pronte a contendersi il primo trofeo stagionale che mette in palio l'accesso alla fase nazionale utile per poter ambire alla promozione in Serie D.

Formazioni

ALBENGA (4-4-2): Bambino; Balleri, Gargiulo, Molinari, Anselmo; De Simone, Brondi, Figone, Di Salvatore; Marquez, Castagna. A disposizione: Patrone, Barchi, Incorvaia, Scalia, Dorno, Zola, Olivieri, Metalla, Ruffo. Allenatore: Solari

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Rollandi; Pane, Del Nero, Puricelli; Cirrincione, Panepinto, Selvatico, Cuneo, Buffo; Croci, Capo. A disposizione: Confortini, Bergamino, Batocchioni, Cusato, Chella, Gargano, Parodi, Iurato, Mazzali. Allenatore: Andreozzi (Ruvo squalificato)