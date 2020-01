Calcio. La gloria e una chance in più di promozione, Albenga e Sestri Levante scendono in campo per la finale di Coppa Italia

Albenga e Sestri Levante sono infatti pronte a contendersi la Coppa Italia di Eccellenza nella cornice genovese della Sciorba: una partita atipica per il calcio dilettantistico locale, dove le finali appaiono come una vera e propria rarità.

L'unico punto fermo nel mezzo di mille variabili diverse, è la vittoria per 3-1 dei corsari in campionato, giusto prima della sosta natalizia, ma gli ingauni hanno l'intenzione di cancellare quella pagina per scriverne una ancora di maggior prestigio (e tenersi aperta un'ulteriore porta di accesso per la promozione in Serie D).