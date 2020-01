E' un Legino che ha stupito ieri sera per la voglia di invertire la china contro la capolista Taggia, tanto che i giallorossi sono stati costretti per la prima volta in stagione a cedere le armi di fronte agli avversari.

Il presidente Carella può tirare un respiro di sollievo, in attesa che l'intero organico torni finalmente a disposizione dopo l'infinita serie di infortuni palesata nel girone di andata.