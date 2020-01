Volley. Ad Alassio si conclude il Torneo della Befana, due le squadre liguri qualificate alle finali

Ci sono anche due formazioni liguri, per la precisione genovesi, tra le dieci finaliste del 21° Torneo della Befana, grande kermesse di pallavolo giovanile che si conclude oggi ad Alassio dopo tre intense giornate di gare su 21 campi tra Finale Ligure e Diano Marina.

Tutte le altre sono piemontesi, in rappresentanza delle province di Torino (4 formazioni), Cuneo (3) e Alessandria (1).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.15, il Palaravizza (facile prevedere il pienone) – teatro a fine luglio di tre test match della nazionale italiana femminile contro la Turchia – ospiterà le cinque sfide che assegneranno il 1° posto delle rispettive categorie, con diretta Facebook (profilo Alassio Befana).

La manifestazione – che ha portato ad Alassio e dintorni oltre 1.500 persone - si chiuderà, come di consueto, con la grande premiazione di tutte le formazioni partecipanti: ben 96 quelle di quest’anno, nuovo record dopo che negli anni scorsi si erano toccati questi numeri: 78 (2019), 70 (2018), 62 (2017), 50 (2016).

Tra i premi, anche le simpatiche Pigotte-Befane dell’Unicef, per contribuire a combattere la mortalità infantile nel mondo.

Da segnalare che il Libellula Bra, unica portacolori cuneese rimasta in corsa per il gradino più alto del podio, dopo i tre trionfi del 2019, può ripetersi, sempre nelle tre categorie più “giovani”. Per quanto riguarda le altre squadre liguri, buona prestazione dell’Alassio Volley, semifinalista della categoria Under 18 (k.o. nella finalina con il Parella Torino), così come il Vallestura Campo Ligure nell’Under 13 e il Maremola Pietra Ligure nell’Under 12 mista (4° posto).





Ecco il programma delle finali e le squadre che scenderanno in campo.

Under 12 mista (ore 14.15): Cogoleto-Libellula Bra

Under 13 femminile (ore 14.15): Libellula Bra-Lingotto Torino

Under 14 femminile (ore 15.45 circa): Libellula Bra-Balamunt

Under 16 femminile (ore 15.45 circa): Caselle Torino-Acqui

Under 18 femminile (ore 17.15 circa): Union Volley Piemonte-Vgp Genova

Alle ore 17.45 estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria della Befana 2020.

A conclusione delle finali, premiazione di tutte le formazioni partecipanti e proclamazione dei premi speciali individuali.





Il 21° Torneo della Befana è stato organizzato dalla Asd Alassio Laigueglia Pgs Volley, sotto l’egida di Fipav e Pgs, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Point Savona, con la collaborazione del Comune di Alassio e delle amministrazioni comunali di Diano Marina, Borghetto Santo Spirito, Loano e Pietra Ligure, inoltre con l’assistenza logistica di Gesco srl, Istituto Don Bosco e delle associazioni sportive Pallavolo Albenga, Golfo di Diana Volley, San Pio X Loano, Polisportiva Maremola, Volley Team Finale e Toirano Volley.





Questi i podi della scorsa edizione (3-5 gennaio 2019).

Under 18: 1. El Gall, 2. Ubi Cuneo, 3. Lemen Sole.

Under 16: 1. Acqui Terme, 2. Ubi Cuneo, 3. Vgp Genova.

Under 14: 1. Libellula Bra, 2. Lemen, 3. In Volley Chieri.

Under 13: 1. Libellula Bra, 2. Lemen Blu, 3. Lemen Bianca.

Under 12: 1. Libellula Bra Sr, 2. Finale, 3. Valchisone.