Seconda sconfitta nel giro di poche settimana per l'Albenga al cospetto di un'altra big del torneo come il Sestri Levante. Questa volta, in palio c'era la Coppa Italia di Eccellenza. Pensare che si era messa bene per gli ingauni, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Di Salvatore. Tuttavia, nella ripresa l'assalto dei corsari ha portato i frutti sperati e le reti di Puricelli e Croci hanno consegnato la Coppa al Sestri Levante.