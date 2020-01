Calcio giovanile. Epifania ricca di successi per i Giovanissimi della Veloce

Niente carbone, ma solo dolcetti per i Giovanissimi Provinciali della FBC Veloce 1910. È stata un’Epifania assolutamente positiva quella della Leva 2005/06 allenata da mister Maurizio Penna ed Alberto Zunino. Al mattino i ragazzi granata hanno espugnato il campo del Priamar, regalandosi la vittoria del recupero della 2^ giornata del campionato provinciale U15. Partita conclusasi per uno a zero per i velociani con goal vittoria allo scadere del difensore e man of the match Mathias Scalise.Al pomeriggio terzo gradino del podio nel 24^ Trofeo Massimo Tino, svoltosi, come di consueto, presso il Palasport di Quiliano.I ragazzi terribili granata hanno battuto nella finalina proprio i padroni di casa al termine di una gara vibrante ed equilibrata che ha visto i velociani prevalere solo dopo i calci di rigore ad oltranza.