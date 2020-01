Calcio. Mister Rino Lavezzini riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Ghiviborgo

Una nuova avventura per mister Rino Lavezzini. L'esperto allenatore, che nella scorsa stagione ha condotto l'Albissola alla salvezza in Serie C, ripartirà dalla Serie D: in giornata è infatti arrivata la firma che lo lega fino a fine stagione al Ghiviborgo, compagine toscana che milita nel girone A di Serie D.

Il tecnico (che in passato ha guidato anche Carrarese e Genoa) nella giornata di ieri ha assistito alla finale di Coppa Italia di Eccellenza Ligure tra l'Albenga della famiglia Colla con cui ha lavorato nella passata stagione e il Sestri Levante: in molti, comprese anche alcune testate giornalistiche del web, hanno ipotizzato che la presenza di Lavezzini alla Sciorba fosse legata ad una possibile sostituzione del tecnico ingauno Matteo Solari, ma così non è stato anche perché al momento l'attuale guida tecnica dei bianconeri gode della fiducia della proprietà.

Lavezzini, però, ripartirà comunque dalla Liguria: l'esordio sulla panchina del Ghiviborgo arriverà infatti domenica prossima al Chittolina di Vado Ligure contro i rossoblù locali di Luca Tarabotto. Appuntamento fissato alle 14.30 sul terreno di gioco dell'impianto vadese.