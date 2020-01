Calcio. Savona, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti al "Santuario", si sposta invece al "Bacigalupo" l'attività del settore giovanile

In un contesto generale sempre turbolento, il Savona di mister De Paola cercherà, da questo pomeriggio, di riordinare le idee dopo il pesante ko di domenica al "Bacigalupo" contro il Seravezza.

I cinque gol subiti tra le mura amiche hanno sorpreso non poco tifosi e addetti ai lavori, considerando l'atteggiamento e le ultime prestazioni fornite dai biancoblù subito prima di Natale: difficile ricordare un passivo così pesante in una gara di campionato giocata a Savona, mentre risale al 22 agosto 2016, turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, l'ultima volta in cui il Vecchio Delfino subì una "manita", davanti al proprio pubblico, ad opera della Sanremese allora allenata da mister Giancarlo Riolfo.

La giornata storta di alcuni dei giocatori più importanti e un paio di assenze a centrocampo (Albani e Obodo in primis), il tutto unito ad una condizione mentale non certo al top, hanno inciso in maniera significativa sulla prova della squadra, davvero irriconoscibile soprattutto in fase difensiva.

Voltare pagina e ripartire con ancor più cattiveria è l'obiettivo numero uno per mister De Paola: alla ripresa degli allenamenti, prevista per oggi pomeriggio sul sintetico del "Santuario", probabile un confronto diretto tra staff e giocatori, in vista dell'importantissima sfida di domenica prossima al "Pedroli" di Verbania.

Costretto invece a lasciare il campo di Quiliano anche tutto il settore giovanile biancoblù (la prima squadra era già stata cacciata in autunno), che si trasferirà al "Bacigalupo" in attesa che venga chiarita la situazione legata all'affitto per l'utilizzo del "Picasso".