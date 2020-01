Calcio, Seconda Categoria. Bilancio positivo in casa Rocchettese. Il dirigente Ferrero: "Quest'anno vediamo grande attaccamento alla maglia"

Quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Situazione in perfetto equilibrio per la Rocchettese nelle prime dieci gare disputate. In attesa della conclusione del girone di andata, il bilancio di inizio anno del dirigente Simone Ferrero è estremamente positivo: "L'anno 2019 si è concluso nel migliore dei modi. Peccato per la sconfitta immeritata contro la Priamar. Siamo molto contenti del gruppo che si è creato e della cultura del lavoro portata avanti da mister Mario Croci. I frutti della politica societaria si stanno vedendo e sono felice dell'attaccamento alla maglia che tutti stanno dimostrando".