E' un Finale di fuoco con la Genova Calcio, Rocca: "Avanti così, caparbi e determinati come domenica"

Inizio di anno nuovo da incorniciare per il Finale, che col recupero vincente sul campo della Genova Calcio chiude il girone di andata con la prima vittoria esterna ed una rinnovata convinzione nei suoi mezzi.

Una fiducia maturata nei novanta minuti i cui primi frutti i ragazzi di mister Buttu li hanno raccolti nei minuti finali con le due reti del ko per i genovesi. A metterci lo zampino in entrambi i casi Andrea Rocca, subentrato nella ripresa e capace prima di conquistarsi il calcio di rigore che ha sbloccato il risultato e poi di mettere il punto esclamativo sulla prova dei giallorossi col gol del definitivo 2-0.

Una partita divertente e aperta, dove i finalesi hanno dimostrato quella voglia di vincere determinante al triplice fischio: "Le occasioni ci sono state da ambo le parti e se una delle due squadre meritava qualcosa di più quella eravamo proprio noi, basti pensare all'incrocio dei pali colto da Vittori che ha dell'incredibile. Ci abbiamo messo qualcosa in più perchè dovevamo, dopo la partita col Molassana, dimostrare di non essere quella squadra lì, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Ottenere il massimo del risultato allo scadere del tempo è stato meritato perchè lo abbiamo voluto tanto e tutti, da chi è partito titolare a chi è subentrato".

Per Rocca seconda partita consecutiva partendo dalla panchina e seconda domenica in cui la punta riesce a mettere in seria difficoltà gli avversarie: "Forse entrando dopo con le mie caratteristiche le difese avversarie mi patiscono un po' di più. Il mister mi conosce da tempo, sa che subentrando posso dare qualcosa in più ed io sapevo di dover dare tutto".

Decisivo l'apporto dalla panchina per Buttu, che dopo il mercato invernale e la pausa natalizia può contare su una rosa più ampia anche grazie al rientro di Vittori: "Per noi Youri è un giocatore fondamentale e lo si è visto, anche se non aveva i novanta minuti nelle gambe dopo l'infortunio. Il mister però ce lo ha detto subito: con gennaio iniziava un nuovo campionato ma stava a noi dimostrarlo. Si è allargata la rosa con gli arrivi di Pastorino e Szerdi, ora dobbiamo essere caparbi e metterci quella voglia in più per salvarci perchè i risultati non vengono per caso ma dopo le prestazioni e l'impegno in settimana".