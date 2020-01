Tre province per tre posti, situazione simile per Eccellenza e Promozione in vetta

Giunti ormai alle porte del girone di ritorno, i due campionati di punta della nostra regione in cui le compagini savonesi sono impegnate mostrano una situazione molto simile per quanto concerne le posizioni di vertice.

Sia in Eccellenza sia in Promozione, la vetta della classifica è un questione ristretta a un circolo di tre squadre, una per provincia. Per andare in Serie D, le tre squadre che occupano il vertice della graduatoria, Sestri Levante, Albenga e Imperia, possono contare su rose di livello e hanno alle spalle, specialmente bianconeri e neroazzurri, piazze molto calde, che sicuramente bramano da tempo l'approdo in Serie D. Il margine con chi insegue non è poi così ampio a onor del vero. Sono infatti quattro le lunghezze che separano la coppia Albenga - Imperia dal Campomorone. Tuttavia, risulta difficile pensare a un inserimento dei genovesi tra le tre sorelle di vertice. Tra l'altro, rispetto alla Promozione, il terzo posto non consente l'accesso ai play off. Al momento, il Sestri Levante, forte anche della vittoria in Coppa Liguria proprio ai danni dell'Albenga, merita i favori del pronostico, se non altro per i tre punti di vantaggio su cui può contare.

Scendendo di una categoria, il Varazze per Savona, la Sestrese per Genova e il Taggia per Imperia si contendono vittoria e posti al sole nella griglia play off. Qui la situazione è ancora più netta, visto che sono otto le lunghezze che separano chi insegue, Arenzano e Dianese, dalle seconde della classe Varazze e Sestrese. Al momento, infatti, si passerebbe direttamente alla finale play off tra i verdi stellati genovesi, compagine costruita per il salto di categoria, e i sorprendenti neorazzurri di mister Calcagno, società che da inizio stagione predica calma e piedi per terra ricordando a tutti che si era partiti con l'obiettivo di mantenere la categoria. La capolista Taggia deve ancora recuperate una partita, contro il Serra Riccò. Una vittoria consentirebbe di portarsi a più quattro. Obiettivo fallito nella trasferta di Legino, dove è arrivata la prima sconfitta. Solo il girone di ritorno ci dirà come reagiranno i giallorossi al primo stop stagionale.