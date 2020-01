Volley. Successo per il Torneo della Befana di Alassio, tanti i premi individuali (fotogallery)

Applausi, tanti, per tutte le squadre (96 complessivamente nelle 5 diverse categorie), per i numerosi arbitri e soprattutto per l’organizzazione (Alassio Pgs Volley) che ha saputo magistralmente gestire un così ricco cast che in tre intense giornate ha dato vita a 300 partite, spalmate su 21 campi di gioco, dislocati in 15 diverse sedi tra Finale Ligure e Diano Marina, toccando anche nell’entroterra (Ortovero e Toirano).

E’ calato così il sipario sulla 21a edizione del Torneo della Befana, kermesse internazionale di volley giovanile che ha registrato nuovi record di partecipazione (+18 formazioni rispetto all’anno scorso e +26 rispetto al 2018) e che nei progetti dell’organizzazione è destinata a crescere ulteriormente.

Dal punto di vista agonistico, buone notizie per il movimento ligure, genovese in particolare, con due successi, quello del Vgp Genova di Paolo Pampuro nell’Under 18 e quello del Cogoleto di Paolo Repetto nell’Under 12, ed un terzo posto del Vallestura Campo Ligure (U13). Per i colori savonesi, quarta piazza per Alassio Volley (U18) e Maremola Pietra Ligure (U12).

Ha solo sfiorato di ripetere il tris del 2019, ma il club che si è tolto le maggiori soddisfazioni è stato nuovamente il Libellula Bra, con due trionfi (Under 13 e Under 14) e un 2° posto (Under 12). Nella categoria Under 16, quella più partecipata, affermazione delle torinesi del Caselle in una combattutissima finale (2-1: 14-21, 21-12, 15-13) contro l’Acqui Terme.

Come consuetudine, assegnati anche i riconoscimenti individuali, con ben sei atlete liguri insignite dell’ambito titolo. Alle mvp delle cinque categorie è stato consegnato anche un pallone autografato dalle azzurre – vicecampionesse mondiali - che nello scorso luglio hanno svolto il collegiale e tre test match ad Alassio.

Le cinque finali e la grande premiazione finale sono state trasmesse in diretta Facebook, con tantissimi contatti da tutta Italia e dall’estero. Le immagini sono ancora disponibili all’interno del profilo Alassio Befana.

Numerose le autorità intervenute alla cerimonia conclusiva, in rappresentanza di Comune di Alassio (Angelo Galtieri, Massimo Parodi, Roberta Zucchinetti), Gesco (Simona Ivaldi), Fipav (Matilde Falco), Psg (Carlo Grancelli, Cinzia Molle), Assoristobar (Carlo Maria Balzola, Franco Nicolosi), Comune di Diano Marina (Veronica Brunazzi), Alassio Volley (Giancarlo Bertolotto, Ornella Testa). Parole di elogio sono state spese per l’ottima riuscita dell’evento e per la forte ricaduta sul fronte turistico, con una stima di oltre 3.000 pernottamenti presso le strutture ricettive di Alassio e dintorni.

Tra le novità del 2020, la consegna - quale premio di partecipazione a tutte le squadre - di una simpatica Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef, in esemplari tutti diversi tra loro. Un’iniziativa che ha permesso di contribuire a combattere la mortalità infantile nel mondo.

Effettuata anche l’estrazione dei 45 biglietti vincenti della lotteria abbinata alla manifestazione. L’elenco è disponibile all’interno del sito alassio2020.com e su Facebook (Alassio Befana).

Il 21° Torneo della Befana è stato organizzato dalla Asd Alassio Laigueglia Pgs Volley, sotto l’egida di Fipav e Pgs, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Point Savona, con la collaborazione del Comune di Alassio e delle amministrazioni comunali di Diano Marina, Borghetto Santo Spirito, Loano e Pietra Ligure, inoltre con l’assistenza logistica di Gesco srl, Istituto Don Bosco e delle associazioni sportive Pallavolo Albenga, Golfo di Diana Volley, San Pio X Loano, Polisportiva Maremola, Volley Team Finale e Toirano Volley.

Premi individuali

Under 18: Giulia Piccardi (Vgp Genova, miglior giocatrice), Giulia Vinci (Union, palleggio), Vittoria Petrosino (Parella, schiacciatrice), Giorgia Landi (Vgp Genova, difesa).

Under 16: Letizia Molino (Caselle, miglior giocatrice), Chiara Ostorero (Lingotto, palleggio), Teresa Bosso (Caselle, attacco), Maddalena Riccone (Acqui, difesa).

Under 14: Rebecca Talarico (Libellula Bra, miglior giocatrice), Anna Berruti (Albisola, palleggio), Federica Mensi (Balamunt, attacco), Elisa Viale (Valenza, difesa).

Under 13: Giorgia Mana (Libellula Bra, miglior giocatrice), Marta Martinetto (Lingotto, palleggio), Giorgia Duglio (Ovada, attacco), Melissa Ndoja (Libellula, difesa).

Under 12: Susanna Spagnuolo (Cogoleto, miglior giocatrice), Maya Esposto (Cogoleto, palleggio), Giovanna Bergesio (Libellula, attacco), Cecilia Rembado (Maremola, difesa).

Risultati delle cinque finali

Under 18: Vgp Genova-Union Piemonte Pinerolo 2-0 (21-19, 21-18)

Under 16: Caselle-Acqui Terme 2-1 (14-21, 21-12, 15-13)

Under 14: Libellula Bra-Balamunt 2-1 (17-21, 21-15, 15-11)

Under 13: Libellula Bra-Lingotto 2-0 (23-21, 21-15)

Under 12: Cogoleto-Libellula Bra 2-0 (21-4, 21-12)

Queste le classifiche finali dell’edizione n° 21 del Torneo della Befana (3-5 gennaio 2020)

Under 18 femminile: 1. Vgp Genova, 2. Union Piemonte, 3. Parella Torino, 4. Alassio, 5. Labor, 6. El Gall, 7. Chisola, 8. Finale, 9. Golfo di Diana, 10. Busca, 11. Valchisone, 12. Rivanazzano.

Under 16 femminile: 1. Caselle Torino, Acqui Terme, 3. Got Talent Fossano, 4. In Volley Chieri, 5. Lingotto, 6. Union Volley, 7. Chisola, 8. San Giorgio, 9. Cagno, 10. Valchisone, 11. Pavic Romagnano, 12. Lpm Mondovì, 13. Savigliano, 14. Union for Volley, 15. Cuneo Granda, 16. El Gall, 17. Labor, 18. Libellula Bra Rossa, 19. Libellula Bra Nera, 20. Ovada, 21. Maremola Pietra, 22. Pvl Valli di Lanzo, 23. Parella, 24. Montà, 25. Valenza, 26. Albenga, 27. Marene, 28. Sabazia, 29. Roero, 30. Golfo di Diana.

Under 14 femminile: 1. Libellula Bra, 2. Balamunt, 3. Virtus Biella, 4. Valenza, 5. Albisola, 6. Pavic Romagnano, 7. In Volley Chieri, 8. Lemen Blu, 9. Rivanazzano, 10. Lingotto, 11. Parella, 12. Nsc Imperia, 13. Lemen Bianca, 14. Lpm Mondovì, 15. Pino Volley, 16. Cagno Como, 17. Mazzucchelli, 18. Volare, 19. Nichelino, 20. Centallo, 21. Valchisone, 22. Carmagnola, 23. Fenera Chieri, 24. Maremola Pietra, 25. Aosta, 26. Azur Volley Pays de Grasse.

Under 13 femminile: Libellula Bra, 2. Lingotto Torino, 3. Vallestura Campo Ligure, 4. In Volley Chieri, 5. Ovada, 6. Got Talent, 7. Cagno, 8. Cuneo, 9. Val Chisone, 10. El Gall, 11. San Pio X Loano, 12. Lpm Mondovì, 13. Albenga, 14. Mazzucchelli, 15. Roero, 16. Alassio.

Under 12 misto: 1. Cogoleto, 2. Libellula Bra, 3. Parella Torino, 4. Maremola Pietra, 5. Lemen Blu, 6. Lemen Bianco, 7. El Gall, 8. Cuneo Granda, 9. Valle Belbo, 10. Carmagnola, 11. Pavic Romagnano, 12. Ovada.