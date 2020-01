Footgolf dell'Epifania in spiaggia ad Alassio: vince l'ex Samp Moreno Mannini

Con il volteggiare dell'elicottero dei Carabinieri, l'ex portiere della Juve stefano Tacconi ha dato il calcio d'inizio della Prima eizione di FootGolf sulla spiaggia di Alassio nella zona del molo Bestoso. A partecipare tante glorie del recente passato del calcio, del ciclismo e di altre discipline sportive.

La manifestazione goliardico-sportiva svoltasi sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC e ha visto la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sono sfidati sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e indirizzando, con un calcio, verso la buca il pallone con meno tocchi possibili, da qui il "Footgolf in spiaggia".

Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che sono state presenziate da originali e variopinte befane o dalle loro scope.

Presenti in gara gli ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Stefano Tacconi, Ivano Bordon, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Paolo Monelli, Moreno Mannini, Claudio Onofri, Luigi Gualco, le glorie del Torino Calcio Nello Santin, Natalino Fossati, Enrico Albrigi Giuseppe Pallavicini gli ex arbitri Graziano Cesari (ora noto commentatore televisivo) e Angelo Bonfrisco , il Presidente della Nazionale Calcio Italiana Magistrati Piero Calabrò l’allenatore della Nazionale Calcio Tv Vittorio Fagioli, gli outsider, il procuratore calcistico Roberto La Florio , il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, l’ex campionessa di Vela nonché consigliera allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il mago e conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la voce storica dei New Trolls), il cantante Sandro Giacobbe (nonché facente parte del direttivo della Nazionale Italiana Cantanti), il rapper Moreno vincitore della precedente edizione, il "Mental Coach" Gian Luigi Sarzano il mitico Baffo da Crema Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf.

Ha vinto l'ex giocatore sampdoriano Moreno Mannini, seguito dall'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon e dall'ex arbitro Angelo Bonfrisco. Premio speciale Galup al campione del ciclismo Claudio Chiappucci, e ai professionisti Luigi Gualco (alassino ex attaccante della Cremonese) e Andrea Costa.