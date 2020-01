Calcio giovanile, Memorial Tino: Legino Bianco, Vado Rosso, Varazze Nero e Legino trionfano nella 24° edizione (FOTO)

E' stato un percorso come sempre lungo e combattuto quello che ha visto le principali formazioni del comprensorio savonese sfidarsi per il Memorial Tino.

Nella Categoria Pulcini en plein per il Vado: primo posto per il Vado Rosso, seguito dal Vado Blu. Terza piazza per il Savona Bianco. Ai piedi del podio il Legino Verde, quinto il Savona Blu, poi Speranza, Legino Giallo e Savona Giallo.