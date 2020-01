Calcio, Veloce. L'outing di Gerundo: "Il Legino ha meritato di battere il Taggia, nonostante sia un nostro avversario per la salvezza"

Mister Mario Gerundo non ha esitato a replicare al tecnico del Taggia, Simone Siciliano, pronto ad affermare come nel recupero del Ruffinengo tra il Legino e la capolista giallorossa fossero presenti tesserati appartenenti a club savonesi.

Il tecnico granata non si tira indietro nel confermare la propria presenza.

"C'ero eccome e facevo pure il tifo per il Taggia, nonostante abbia ricevuto epiteti poco carini. Purtroppo per noi della Veloce, in ottica salvezza, il Legino ha disputato una grandissima partita di fronte a un avversario quotato ma che si è limitato a uno sterile possesso palla per tutto il corso della partita. Bisogna però essere sportivi e complimentarsi per i verdeblu per la prestazione che hanno saputo offrire. Evidentemente il Taggia quando viene a Savona trova pane duro per i suoi denti..."