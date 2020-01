Pallacanestro Vado. E' en plein nei tornei giovanili

Il punto dal club biancorosso:

Finite le vacanze di Natale è arrivato il momento di tirare le somme anche dal punto di vista dei tornei che hanno visto tenere impegnatissimi i ragazzi biancorossi.

In maniera un poco campanilistica partiamo dal nostro, “SIFEL – Vado a Canestro”, torneo riservato leva '07 che ha visto tra il 27 e il 29 dicembre cinque compagini del panorama nazionale scontrarsi in quel del pallone geodetico, stiamo parlando di Cogoleto, Auxilium Genova, Arona, Martellago e i pappagallini padroni di casa. Torneo che non ha tradito le attese facendo vedere un tasso tecnico decisamente elevato con le compagini che hanno battagliato senza alcuna remora!

In finale l'ha spuntata Martellago sull'Auxilium Genova con il punteggio di 59 a 41, sul gradino più basso del podio sale Cogoleto con Vado ed Arona a seguire! Una splendida cornice di pubblico ha accompagnato questo torneo che è già giunto alla seconda edizione e non vuole saperne di fermarsi!! Tempo di accantonare le emozioni che ci hanno pervaso durante il torneo casalingo che corriamo dai nostri amici del “Lettera 22 Ivrea Basket” per la decima edizione del torneo “Canestri senza Reti”, competizione internazionale riservata alla categoria U14. Date quasi coincidenti, 27-30 dicembre, esperienza fantastica per i nostri ragazzi con coach Samuele Dagliano che chiudono il torneo all'11° posto e con tante sensazioni positive!! Continuando in ordine cronologico arriviamo ad un “masterpiece”: Il Memorial Bruna Malaguti! Una vera e propria Kermesse nazionale con le migliori squadre a livello U16, spiccano nomi di primissimo livello come Fortitudo e Virtus Bologna, Olimpia Milano, Novipiù e Reyer Venezia, giusto per citarne alcuni. In primis un ringraziamento al BSL San Lazzaro organizzatore del torneo per averci incluso in questo potpourri di squadre di assoluto primissimo livello!

Sul campo c’è la voglia di dimostrare di essere in grado di riuscire a reggere il livello e così è stato! I nostri ragazzi, battendo Virtus Bologna e Leonessa Brescia si sono aggiudicati i quarti di finale, quarti che hanno visto i nostri ragazzi venire sconfitti da un Olimpia Milano più cinico. Archiviata la sconfitta rimangono due partite per stabilire il piazzamento finale e così con una sconfitta di misura (74-75) contro Fortitudo Bologna e una netta vittoria a discapito di San Lazzaro i pappagallini chiudono settimi!! A coronare quest’esperienza arriva anche il riconoscimento personale per Adamu che viene incoronato miglior finalizzatore del torneo con 123 punti in cinque partite!! Entusiasmo a mille! Infine arriviamo al “Gianni Asti”, torneo organizzato dal Varese Basket riservato alla categoria '07/'08 dove i nostri ragazzi allenati dal giovane duo Colandrea – Marabotto portano a casa un brillantissimo quinto posto contro formazioni molto più quotate quali la Leonessa Brescia, Varese e Ciucciago. Fatale la sfida iniziale contro Bernareggio per poter prendere voli quasi pindarici, però sicuramente rimarrà impresso nei ragazzi (e negli allenatori) l'enorme salto di qualità ottenuto in pochi giorni e la capacità di giocarsela con tutti, elementi fondamentali da cui ripartire in vista della ripresa del campionato, avanti così!