Calcio, Albenga. Riscoprire il proprio dna per rialzare la testa, con il Campomorone sarà sfida verità

Giocatori arrabbiati, allenatore arrabbiato, dirigenza arrabbiata, proprietà arrabbiata, tifosi arrabbiati: la sconfitta dell'Albenga contro il Sestri Levante di domenica scorsa ha messo davvero tutti d'accordo nel quartier generale ingauno, dopo che nel corso della gara i bianconeri sembrano aver intrapreso i binari più agevoli verso la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza e la conseguente qualificazione alla fase nazionale.

Il vantaggio di Di Salvatore su rigore e la conseguente espulsione di Del Nero appariva come il segno di un successo ormai dietro l'angolo, ma, come risaputo, il terreno (pessimo) della Sciorba ha raccontato un epilogo diverso.

I corsari (encombiabili per appplicazione e carattere) di fronte alle avversità non hanno piegato il capo, anzi, hanno avuto la pazienza di aspettare le occasioni giuste per infilzare un'Albenga apparsa smarrita, prima con Puricelli e nel finale con il destro incrociato di Croci. Due gol banali nelle dinamiche, scaturiti da un calcio piazzato sulla linea laterale, ma che ha messo a nudo le difficoltà emerse nell'utlimo periodo per il team di Solari.

Difensivamente è l'ottavo gol subito in quattro partite (3 dal Busalla, più cinque nel doppio appuntamento con il Sestri Levante), la porta è rimasta imbattuta in un'unica occasione con l'Athletic Club, seppur i genovesi abbiano avuto l'occasione di poter passare in vantaggio.

Per quanto concerne la manovra offensiva i dubbi non emergono tanto nei numeri, quanto a volte nell'interpretazione. Il secondo tempo con il Sestri Levante ha visto l'Albenga a tratti alla ricerca di un possesso palla esasperato e fine a se stesso, che ha permesso ai corsari di poter serrare le fila con una certa serenità e ripartire con efficacia. L'unico pericolo creato dai bianconeri è scaturito da una conclusione di Figone, deviata in corner (non assegnato) dal portiere rossoblu.

Tecnica e tattica a parte, è però mancato quel carattere tipico del dna Albenga, storicamente mai domo e pronto ad esaltarsi anche nelle difficoltà. Grinta e coraggio da ritrovare quindi, alla vigilia di uno degli appuntamenti più complessi della stagione in casa del Campomorone.