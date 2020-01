Calcio Giovanile: festa grande nel vivaio del Varazze dopo l vittoria del Memorial Tino

Si respira un clima di grande soddisfazione all'interno del Settore Giovanile del Varazze, dopo le ottime prestazioni offeste dalle squadre dei tecnici Valle e Siri alla 24° edizione del torneo Tino, categoria Esordienti 2007.

La squadra "nera" ha infatti concluso la manifestazione imbattuta con 44 ben gol realizzati e zero subiti, mentre il Varazze blu ha saputo conquistare il terzo gradino del polio. Da segnalare le prestazioni di Amenduni (giudicato miglior giocatore della categoria) e Cugnasco per il Varazze Nero e di Del monte per quello Blu.