Calcio, Loanesi . Il pagellone al termine del girone di andata: l'aspetto tenico è l'ultimo dei problemi

Loanesi n.g.

Capita raramente di non poter esprimere un voto dopo un numero elevato di partite.

Questo non può che avvenire per la Loanesi, le cui vicissitudini estive hanno inevitabilmente condizionato la stagione sportiva.

Non avere un campo in concessione ha pesato in maniera inesorabile sull'intera società rossoblu, tanto che anche i giocatori più rappresentativi della rosa sono stati liberi di trovarsi una nuova sistemazione.

L'auspicio è che la città di Loano e il calcio possano riconciliarsi e scrivere presto nuove pagine di alto profilo.