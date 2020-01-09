Calcio, Serie D: gli squalificati e i diffidati nel girone A. Il Vado perde per un turno Gallo e Tomasini

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 5/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FOMOV GHEORGHE (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)
Per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno alla schiena.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE CARLO ANDREA (REAL FORTE QUERCETA SRL)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CONROTTO GIORGIO (CALCIO CHIERI 1955)
ROSSINI JONATHAN (LAVAGNESE 1919)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
PINTO ANTONIO (CASALE A.S.D.)
ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE 1919)
DANOVARO FEDERICO (LIGORNA 1922)
ZUNINO JACOPO (LIGORNA 1922)
GALLO ANDREA (VADO)
TOMASINI LUCA (VADO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BONOFIGLIO LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
CASTELLETTO EROS (BORGOSESIA CALCIO)
BUGLIO ANGELO (CASALE A.S.D.)
GULLI ANDREA (LIGORNA 1922)
PRESICCI SIMONE (LUCCHESE 1905 ARL)
BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
COLOMBI MATTEO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)