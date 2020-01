Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza: quattro turni a Gargiulo, due a Capo

COPPA ITALIA

GARE DEL 6/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PRATO STEFANO (ALBENGA 1928)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

A gioco fermo, si dirigeva verso un avversario, prendendolo per la maglia e buttandolo a terra con vigoria sproporzionata, senza conseguenze lesive, rivolgendogli, inoltre, espressioni ingiuriose e minacciose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPO CARLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Infrazione rilevata dal IVº Ufficiale

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI SALVATORE LEONARDO (ALBENGA 1928)

MOLINARI SEBASTIANO (ALBENGA 1928)

CROCI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

I AMMONIZIONE :

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

IURATO FILIPPO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PARODI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PURICELLI LEONARDO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)